Escritora paraense lança livro infantil sobre a importância de sermos ouvidos

Qual o valor de guardar um segredo? E de ser ouvido amorosamente? A escritora paraense Noemy Titan faz um passeio sensível pela literatura através do poder da escuta e pela importância de ser ouvido com amor na obra infantil “Ouvido Entupido”, que será lançada na capital paraense, nesta sexta-feira (16), a partir das 17h na Livraria Fox. Na ocasião, a autora fará também um momento especial de autógrafos para o público paraense. A obra contem 28 páginas e foi publicada pela Editora Casa.

Segundo a autora, “é um livro infantil sensível, voltado também para os adultos, que fala ao coração e trata de um tema caro a todos nós: a escuta amorosa e a escuta afetiva. Ele conta a história de Gigi, uma menina que guardava o segredo de todo mundo. Até o dia em que o ouvido dela entupiu e ela conhece o Senhor Segredo, que revela a ela a importância do segredo e que nem todos os segredos são para serem ouvidos”, explicou.

Noemy é natural de Belém mas mora atualmente no Rio de Janeiro, onde atua também como advogada e viu na literatura uma forma de transformação de vida. “Durante a pandemia, as pessoas estavam muito afastadas e se ouvindo pouco. Por isso, decidi falar sobre a importância da escuta. Principalmente dessa escuta mais amorosa, afetiva. Do outro se sentir importante também. Além de tudo isso, vale destacar que a arte tem uma grande importância na nossa vida porque ela ensina, educa e principalmente, nos beneficia com o conhecimento. Não só a literatura, mas como o cinema, e outras formas de arte. E eu acredito que depois da pandemia, as pessoas perceberam ainda mais essa importância. Porque não havia muito o que fazer, tínhamos a música entre tantas outras coisas”, destacou a autora.

Agende-se

Lançamento do livro “Ouvido Entupido”

Data: 16/12

Hora: 17h as 20h

Local: Livraria FOX (Travessa Dr. Moraes, 584 – Belém)

Mais informações: (91) 4008-0007

Confira cinco livros infantis indicados pela autora:

1. Reinações de Narizinho - Monteiro Lobato

2. O Menino maluquinho - Ziraldo

3. Marcelo, marmelo , martelo e outras histórias -Ruth Rocha

4. Bisa Bia, Bisa Bel - Ana maria Machado

5. Pluft, o fantasminha - Maria Clara Machado