Jon Bon Jovi diz que não sabe se fará turnês novamente

O cantor Jon Bon Jovi, responsável por vários hits de sucesso na década de 1980, revelou que não sabe se voltará a fazer turnês pelos Estados Unidos e pelo mundo novamente. Bon Jovi passou por uma cirurgia nas cordas vocais em 2022.

“Não sei sobre uma turnê. É meu desejo fazer uma turnê no próximo ano, mas ainda estou me recuperando de uma grande cirurgia”, disse Jon à rádio Mix 104.1 Boston. O cantor ainda afirmou que está se cuidando para mostrar um bom desempenho em cima do palco.

“Embora eu esteja no caminho da recuperação e tenha conseguido aproveitar meu tempo e cantar uma música por dia quando gravei o disco, minha necessidade e desejo é poder cantar duas horas e meia, uma noite, quatro noites por semana, durante meses a fio. E então estou trabalhando para atingir esse objetivo.”

Além da cirurgia nas cordas vocais, a estrela do rock passou por um procedimento de medialização para ajudar na recuperação. O cantor afirma que a operação foi realizada porque a sua corda vocal, que estava saudável, acabou sendo forçada mais do que deveria para tentar compensar a corda que estava mais fraca.

A banda Bon Jovi comemora 40 anos de banda em 2024. Para celebrar, os músicos anunciaram o lançamento do álbum Forever para o dia 7 de junho.