William Bonner e Jon Bon Jovi são homenageados nos EUA e conversam nos bastidores; vídeo

O apresentador do "Jornal Nacional", William Bonner foi um dos homenageados da organização norte-americana The Voice Foundation, que valoriza representantes das artes, da ciência e da comunicação, na última sexta-feira, 3. Além dele, estava no evento outras celebridades como o cantor de rock Jon Bon Jovi. Os dois se encontraram nos bastidores e o registro repercutiu na web.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o cantor e o jornalista aparecem conversando sorridentes e em traje de gala. O apresentador apresenta a esposa, Natasha Dantas, e a equipe da emissora que acompanhou o evento realizado na Filadélfia, nos Estados Unidos.

“Todos são da Globo?”, indagou o cantor, surpreso com a quantidade de jornalistas presentes.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)