Jon Bon Jovi completa 60 anos; confira as músicas do artista que são mais tocadas no Brasil

Jon Bon Jovi é um dos representantes do rock mundial e líder da banda Bon Jovi, que se destaca desde a década de 80 com diversos sucessos. O artista completa 60 anos, nesta quarta-feira, dia 02, e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo especial para levantar as músicas que os fãs brasileiros mais ouviram nos últimos cinco anos.

“It’s my life”, de autoria de Jon Bon Jovi em parceria com K Swing e Max Martin, foi a mais tocada no país neste período. Completam o top 5 desse ranking "Livin' on a prayer", "Always", "Misunderstood" e "You give love a bad name". Já a canção do artista mais gravada por outros intérpretes até o momento foi “Livin’ on a prayer”.

No Brasil, Shows, Rádio e TVs são os segmentos do Ecad que mais lhe renderam direitos autorais em execução pública: mais de 70% de seus rendimentos por execução pública no Brasil nos últimos cinco anos vieram desses segmentos. O artista tem seus direitos autorais garantidos no país por meio de contratos de representação firmados entre as associações brasileiras e estrangeiras.

Confira as músicas mais tocadas no Brasil:

1 - It's my life - Jon Bon Jovi / K Swing / Max Martin

2 - Livin' on a prayer - Jon Bon Jovi / John Charles Barrett / K Swing

3 – Always - Jon Bon Jovi

4 – Misunderstood - Jon Bon Jovi / Andreas Carlsson / John Charles Barrett / K Swing

5 - You give love a bad name - Jon Bon Jovi / K Swing / John Charles Barrett

6 - Blaze of Glory - Jon Bon Jovi

7 - I'll be there for you - Jon Bon Jovi / K Swing

8 - Bed of roses - Jon Bon Jovi

8 - Never say goodbye Jon Bon Jovi / K Swing

9 - Have a nice day - Jon Bon Jovi / John M Shenks / K Swing

10 – Miracle - Jon Bon Jovi