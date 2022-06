Morre Alec John Such, baixista e fundador do Bon Jovi, aos 70 anos

Morreu, aos 70 anos, Alec John Such, baixista e um dos fundadores da banda de rock norte-americana Bon Jovi. A informação foi confirmada pelo grupo, neste domingo (5), por meio das redes sociais. As informações são do Metrópoles

“Estamos devastados ao ouvir a notícia da morte de nosso querido amigo Alec John Such. Ele era original. Como um dos fundadores do Bon Jovi, Alec era essencial para a formação da banda. Sinceramente, nós nos encontramos por causa dele — ele era um amigo de infância de Tico [Torres] e levou Richie [Sambora] para ver uma de nossas apresentações”, diz a nota.

“Alec sempre foi doido e cheio de vida. Hoje essas memórias especiais me fazem sorrir e chorar. Sentiremos muita falta dele”, finaliza o comunicado.