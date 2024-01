Bon Jovi deve passar pelo Brasil em turnê este ano, diz jornalista

O Brasil deve receber, ainda em 2024, shows do Bon Jovi, banda de rock norte-americana. A possível apresentação do grupo ocorre entre setembro e outubro. A informação é do jornalista José Norberto Flesch, conhecido por anunciar com antecedência atrações musicais em terras brasileiras.

A banda completa 40 anos de carreira e os shows seriam de celebração do primeiro álbum lançado, que marcou o início do Bon Jovi, em 1984. “Runaway”, “She Don’t Know Me” e “Burning for Love” são algumas canções famosas do disco.

Ainda não há informação oficial da banda sobre a turnê no Brasil.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)