Influenciador paraense Jonas Amador relembra os três melhores shows internacionais de 2023

O ano de 2023 deixou sua marca no cenário musical brasileiro com a presença de artistas internacionais no país, proporcionando aos fãs experiências memoráveis em shows e festivais de diversos estilos. O influenciador paraense e residente em São Paulo, Jonas Amador, foi uma das várias pessoas que decidiu mergulhar nesse turbilhão de música ao vivo, e compartilhou com o Grupo Liberal os três melhores shows internacionais que tiveram ao longo do ano, em que teve a oportunidade de vivenciar momentos únicos.

Jonas afirmou ser apegado à música e os festivais e shows são uma maneira perfeita de descobrir novos artistas e apreciar apresentações únicas. O produtor de conteúdo, que acumula cerca de 235 mil seguidores no Instagram, revelou que sua seleção das três melhores performances vistas esse ano são de banda Coldplay, no Rio de Janeiro; e Bruno Mars e Rosalia, em São Paulo.

Jonas Amador na apresentação do Bruno Mars em São Paulo (Arquivo pessoal)

“Escolher um top 3 é desafiador, mas eu escolhi esses três pensando que qualquer pessoa pode se divertir no show, mesmo não sendo fã. É mais sobre a apresentação e estrutura de show em si”, compartilhou Jonas.

Para o influenciador, um show de qualidade vai muito além da música, sendo uma experiência imersiva que envolve o desenvolvimento do artista no palco, coreografia, efeitos visuais e a participação ativa do público.

“Qualidade musical é a obrigação zero, tem que ter. O resto é plus para tornar o show ainda melhor. Por isso, indiquei esses três. Coldplay entrega hits e um jogo de luzes com as pulseirinhas inacreditáveis. É uma imersão, você faz parte do show”, relembrou Amador.

Quanto ao show da Rosalia, o que chamou a atenção de Jonas foram as “motos, fogos, luzes de led e a performance digna de um teatro”. “O Bruno Mars dança muito bem e tem várias músicas famosas. Dizem até que ele é o sucessor do Michael Jackson”, complementou aos risos.

Ao lembrar do show do Coldplay, Jonas destacou o momento especial ao som da canção “Clocks”, onde a chuva e as luzes coloridas criaram uma atmosfera única para o criador de conteúdo. “Estava vendo o show do camarote do Tik Tok no Rock in Rio, com vários amigos juntos. Muito especial para mim”, afirmou.

Show do Coldplay no Rio de Janeiro (Arquivo pessoal)

Além da música, Amador ficou impressionado com a estrutura dos shows, comparando-a à Broadway. Ele descreveu ter vivenciado momentos únicos, como o início da apresentação, onde o vocalista Chris Martin surge no palco em meio à escuridão, criando uma experiência visual única para a plateia.

“Lembro também do momento inicial do show do Coldplay. Ficou tudo escuro, apagaram todas as luzes. De repente, o vocalista chegou correndo, pulou e bateu no chão. Uma onda de luzes vermelhas oscilou pelas pulseirinhas. Surreal”, complementou o criado de conteúdo.