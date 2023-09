Bruno Mars se inspirou em shows e vídeo do Coldplay no Brasil

A ideia de tocar "Evidências" durante o show de Bruno Mars e de gravar um vídeo passeando pelas ruas de São Paulo em agradecimento pela receptividade dos brasileiros surgiu das passagens de Chris Martin e da banda Coldplay pelo Brasil, que esteve no país no Rock in Rio do ano passado e fez shows em São Paulo, Rio e Curitiba no primeiro semestre deste ano.

A vice-presidente de Marketing da Warner Music Latin America, Marcela Moreira, gravadora de ambos os artistas, contou que foram meses de conversas com o selo Atlantic, responsável por Bruno Mars nos Estados Unidos. As equipes do Brasil e a estrangeira discutiram diversas referências e possibilidades.

As equipes conversaram sobre sobre figurino, conteúdos locais e passagens recentes de artistas internacionais que repercutiram no país. "Desde usos de músicas brasileiras famosas em shows até casos como o do Chris Martin, do Coldplay, que fez uma imersão na cultural local, indo a sambas de roda, universidades etc", disse Marcela. As ações levaram "Bruninho", que não possui lançamentos recentes, a retomar a relevância tornando-o o segundo artista internacional mais ouvido do país no Spotify.

Bruno Mars chamou a atenção dos brasileiros ao falar português “oi, sumida”, “gatinha, gostosa” e se autoapelidando de “Bruninho”. O vídeo postado na despedida já passou de 50 milhões de reproduções no Instagram. Entre 10 e 16 de setembro, enquanto circulavam o vídeo e diversos trechos do show do dia 10, ele ganhou 1,3 milhão de seguidores, de acordo com informações do Crowdtangle, ferramenta de dados da Meta. Neste ano, ele demorou de janeiro até maio para ter o mesmo crescimento bruto.

"A América Latina como um todo, liderada por Brasil e México, é sem dúvida de grande importância para qualquer artista que almeje relevância mundial. Não se faz um 'hit global' hoje sem o consumo da região. E isso não é apenas pelos números, mas também pela qualidade do engajamento", explica Marcela.