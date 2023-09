Artista mirim reproduz vídeo de Bruno Mars no Brasil e chama atenção do cantor; confira

A passagem de Bruno Mars no Brasil rendeu elogios ao cantor após as duas apresentações com ingressos esgotados no festival The Town. O artista havaiano agradeceu ao público com um vídeo dançando pelas ruas de São Paulo e ganhou uma homenagem de Tom Zé, ator e percussionista de cinco anos, que reproduziu o vídeo do intérprete de "Treasure" e acumulou mais de 1 milhão de visualizações no Instagram.

O vídeo do "Bruninho de Madureira" foi idealizado e feito por Fabiana Assis, a própria mãe do garoto. Na filmagem, o pequeno artista surge dançando pelas ruas de Madureira, bairro do Rio de Janeiro homenageado em músicas do cantor Arlindo Cruz. Assista:

A homenagem rendeu muitos comentários elogiando a desenvoltura de Tom Zé e alguns internautas também viram semelhanças físicas entre o brasileiro e Bruno Mars. O vídeo, publicado em três redes sociais, chegou ao cantor de 37 anos, que curtiu a reprodução no Twitter.

"Estou aqui pulando de alegria e muito emocionado. Eu tinha certeza que vocês iriam me ajudar. Obrigado a todos por acreditarem nesse meu sonho que foi realizado, hoje posso dizer que meu ídolo me conhece", comemorou o menino.