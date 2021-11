Henrique e Juliano choram durante show ao cantarem "beija-flor"

Henrique e Juliano se apresentaram em Paraíso do Tocantins na noite de sexta-feira (12) e choraram ao cantar "Flor e o Beija-Flor" durante o primeiro show realizado após o acidente aéreo que causou a morte da cantora Marília Mendonça, no dia 5 deste mês.

"O choro não é de tristeza, é só de saudade. Saudade dela, do Silveira, do Henrique Bahia também. Tivemos muitos momentos lindos juntos e serão lembrados sempre", disse Henrique.

A cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em uma área perto de uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, no dia 5 deste mês. Também não resistiram: o produtor de Marília Henrique Ribeiro e o seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e o copiloto.