Luísa Sonza, Maiara e Maraísa e entre outros artistas comparecem no velório de Marília Mendonça

Familiares, amigos e fãs seguem no velório da cantora Marília Mendonça, na tarde deste sábado (6), no Ginásio Goiânia Arena, na cidade de Goiânia, em Goiás.

Artistas como as duplas Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano, além de Jorge (da dupla com Matheus) e Mateus (que faz parceria com Kauan), Naiara Azevedo e Luísa Sonza estiveram no local para acompanhar o velório da sertaneja.

A cantora, de 26 anos, morreu no acidente aéreo ocorrido na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, na tarde da sexta-feira, 05