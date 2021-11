Velório de Marília Mendonça é aberto para o público em Goiânia

Os corpos de Marília Mendonça e do tio Abicieli Silveira Dias Filho começaram a ser velados no Ginásio Goiânia Arena às 13h. O velório é destinado aos fãs, amigos e familiares. A rainha da sofrência e mais quatro pessoas morreram em acidente de avião no interior de Minas Gerais.

A assessoria da cantora informou que o velório é aberto ao público e vai ficar aberto de 13h às 16h. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas passem pelo local para o adeus à cantora. Também estão presentes no velório, segundo a assessoria da artista, os cantores Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano, Jorge (da dupla Jorge e matheus) e Mateus (da dupla Mateus e Kauan).