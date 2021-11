Gusttavo Lima faz homenagem à Marília Mendonça no Pará

O sertanejo Gusttavo Lima se apresentou em Itaiatuba, no Pará, nesta quarta-feira (10) e emocionou o público come homenagem a amiga Marília Mendonça. O cantor exibiu uma foto dos dois no telão do palco e pediu que os fãs que orassem para quem ele chamou de "eterna rainha".

"Ela vai permanecer viva dentro dos nossos corações, da nossa alma e da nossa mente. Quero pedir a cada um de vocês hoje que, quando chegarem em casa, orem e mandem coisas boas para nossa eterna rainha Marília Mendonça.", disse ele, recebendo o carinho do público.

"Acho que a ficha de muita gente ainda não caiu. A minha também não. Mas quero cantar essa música para ela. Onde você tiver, meu amor, você disse que era minha fã... Quem é seu fã sou eu".

Em seguida, Gusttavo começou a cantar a canção "Estrelinha", interpretada por Marília e a dupla Di Paullo e Paulino.