Grupo Nosso Tom realiza 'Pagode Só a Diretoria' no 1º domingo de junho; saiba mais

Conhecido dos fãs de samba e pagode, o grupo Nosso Tom realiza, neste fim de semana, o evento “Pagode Só a Diretoria”, que celebra, junto ao público, a chegada do mês de junho. O show acontece neste domingo (1º), no Boteco Santa Matta, “com muita diversão, musicalidade, entretenimento e memórias que ficarão eternizadas no coração e na mente dos amantes do samba regional”, diz o conjunto.

“O mês de junho é muito aguardado, né? Um dos mais festivos do ano. Então, chegar no primeiro dia e receber esse mês lindo com muita música e confraternização com o público representa algo especial para nós. Que seja um evento lindo, assim como o nosso mês que está chegando”, comenta Júlio Cezar, vocalista do grupo Nosso Tom.

Responsável por levar o pagode e o estilo musical do Pará ao Brasil inteiro, a banda Nosso Tom é gigante dentro do estado. Surgiu em 1999, em Belém do Pará, no coração da Amazônia, e logo se consolidou como sucesso absoluto, atingindo as principais rádios, eventos e casas noturnas da região.

A formação atual conta com quatro integrantes que representam a nova cara do pagode brasileiro: Júlio Cezar, no vocal, dono de uma voz e um carisma que incendeiam o público nos shows; Maurinho, no comando do pandeiro; Jed Brown, na bateria; e Marquinho, no tantã. Juntos, entregam um samba da melhor qualidade.

Sucesso e parcerias

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, o Nosso Tom acumula seis discos — entre versões ao vivo e em estúdio — que são sucessos consolidados entre o público, não só do Pará, mas de todo o Brasil. O grupo chegou a figurar entre as 15 músicas mais tocadas em São Paulo e alcançou o primeiro lugar no interior paulista com a canção “Pra Valer”.

Com o objetivo de levar o samba da Amazônia para o país inteiro, o grupo se reinventa a cada instante e carrega o título de Honra ao Mérito à Cultura de Belém. Entre as parcerias marcantes, estão nomes como Nilson Chaves, Délcio Luiz, Sampa Crew, Juliana Sinimbú, Vitinho e Chrigor.

Participações especiais

Ao lado de uma das maiores bandas de pagode do Pará, o evento deste domingo terá ainda a presença de Kiko Bahia e Ponto Sem Nó.

Serviço

Evento: Pagode Só a Diretoria

Atrações: Nosso Tom, Kiko Bahia e Ponto Sem Nó

Data: Domingo, 1º de junho

Horário: A partir das 16h

Local: Boteco Santa Matta (Av. Rodolfo Chermont, 1607 – esquina com a Rua da Marinha. Marambaia, Belém)

Reservas: (91) 98172-9092