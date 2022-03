Grávida viraliza ao cantar ‘Envolver’, de Anitta, em vagão de trem; vídeo

Um vídeo de uma grávida cantando a música ‘Envolver’, de Anitta, dentro de um trem no Rio de Janeiro (RJ), viralizou nas redes sociais. Só em uma plataforma, o registro já teve mais de 3 milhões de visualizações. A cantora é Alice K, de 26 anos, que está grávida de 8 meses. Assista ao vídeo:

O registro foi feito e postado na conta do Carlos Gabriel (@_ocarlosgabriel), no TikTok. Na legenda, Gabriel explica o momento: “Eu voltando cansado do trabalho às 23 horas, no ramal Japeri, nos trens da #SuperVia , uma mulher grávida cantando #Envolver e eu resolvo dançar igual a @anitta”, disse.



VEJA MAIS

Em entrevista ao site Metrópole, Alice disse que a música tem sido a única forma de renda dela e do marido e que recebe apoio não só de quem a conhece, mas também de pessoas de outros estados, com pix. A divulgação dos hits também é feita pela internet. Além dos espaços públicos, a jovem canta em festas de família e barzinhos.