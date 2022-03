Anitta celebra aniversário em praia conhecida como ‘templo do pênis’

Após conquistar um feito inédito na carreira com a música Envolver, Anitta completa 29 anos nesta quarta-feira (30) e escolheu um lugar bastante inusitado para celebrar a data.

O local escolhido foi no continente asiático, na praia Phranang Cave, conhecida como ‘o templo do pênis’, na província de Krabi, Tailândia. Nas redes sociais, a cantora postou fotos e vídeos no local. Acompanhe:

A praia

Considerada um templo sagrado pelos moradores da região, a praia tem uma conhecida caverna que guarda diversos objetos em formato de pênis.

São duas versões de lendas que cercam o local. A primeira conta que o espírito de uma princesa indiana, morta após um naufrágio na região, ocupou a caverna. Já a segunda história, conta que Phra Nang era a esposa de um pescador local. Um dia seu marido saiu para o mar e nunca mais retornou. Reza a lenda que, desde então, Phra Nang viveu o resto de seus dias na caverna, olhando para o mar, esperando que o marido retornasse.

Na caverna, tem diversos objetos fálicos, em forma de pênis, deixados no local também como forma de oferenda. (Foto / Divulgação)

A caverna ficou associada a fertilidade, por isso muitos dos símbolos fálicos foram esculpidos a partir dos lingams, uma representação do deus hindu Shiva.

