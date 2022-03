Anitta atinge o primeiro lugar do Spotify Global

Anitta acaba de fazer história ao atingir o primeiro lugar na parada global do Spotify com o single “Envolver”. Conforme avançava na parada global nos últimos dias, a música de Anitta foi tema de uma campanha liderada pelos fãs brasileiros, quase uma ‘Copa do Mundo‘ musical. O objetivo era tornar a artista a primeira brasileira a atingir o topo do gráfico, o que foi conquistado na manhã desta sexta-feira (25).

A cantora também é a primeira latina a alcançar o top 1 global, com 6.3 milhões de streams na plataforma. Ouça a música:

