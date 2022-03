Saiba qual era a música que Anitta superou no Spotify Global

A cantora Anitta está entre os assuntos mais comentando nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (24), a artista conseguiu um feito inédito com o hit “Envolver”. A música se tornou a primeira mais tocada no Spotify mundial. A canção em espanhol segue em crescimento com 3,5 milhões de reproduções. O feito faz da cantora ser a primeira brasileira a chegar a esta posição.

A música que impediu por um dia esse reinado foi “Heat waves”, da banda indie inglesa Glass Animals. E aqui, vale uma supercuriosidade: a canção foi lançada há quase dois anos e segue sendo um fenômeno ímpar por chegar ao primeiro lugar global depois de tanto tempo.

A banda Glass Animals não tinha tanta popularidade. O grupo foi formado por quatro amigos de infância em 2010, na cidade de Oxford, na Inglaterra. Desde a sua estreia, a banda lançou três álbuns de estúdio. No Lollapalooza de 2017, em um daqueles shows à tarde, eles visitaram o Brasil. E também fizeram uma apresentação solo em São Paulo, no Cine Joia.