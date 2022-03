Anitta conquista feito histórico e se torna a cantora brasileira mais ouvida do mundo

De Honório Gurgel para o mundo, Larissa de Macedo Machado, ou melhor, Anitta chegou lá. A cantora, dona do hit “Envolver” atingiu a primeira posição da parada global do Spotify, se consolidando como a música mais ouvida no planeta pela plataforma. Em apenas 24h, foram mais de 6,3 milhões de plays.

Com mais essa marca, a brasileira é a pessoa latina a chegar mais longe na tabela com uma música solo e a única brasileira a alcançar essa posição. Só na última semana, a faixa foi tocada 24,2 milhões de vezes, a terceira mais reproduzida dos últimos sete dias. O sucesso no Brasil também só cresce: com cerca de 4,1 milhões de plays no último dia, “Envolver” agora é a faixa com maior volume de streaming em 24h.

A cantora não esconde a felicidade com a conquista.

“Estou muito feliz e extremamente grata a todos os meus fãs e pessoas que ouviram e ouvem ‘Envolver’. É maravilhoso alcançar um resultado desse tamanho sendo uma mulher brasileira e latina”.

A cantora ressalta ainda que nem sempre é sorte. “Existe uma inteligência por trás. Cada lançamento tem sua estratégia. Com ‘Envolver’ não foi diferente. Foi feito muito investimento de tempo em criação, divulgação, planos de marketing. Fico muito feliz que o resultado esteja sendo colhido”, confessou.

Paraenses e fãs de Anitta

Quem também não esconde o orgulho e a felicidade é o jovem Gabriel Sarmanho, presidente do fã clube “Paraenses da Anitta”, de Belém. “Sou fã da Anitta há oito anos, essa semana ela estava no 5° lugar no Top global e foi subindo muito rápido, nós ficamos muito ansiosos por esse momento e quando veio a notícia, piramos. O ‘Flash Mob’ foi ideia de um fã, todos compramos a ideia. A ação foi gravada em várias cidades do Brasil, fiquei muito feliz em poder representar Belém nesse momento. Estamos felizes e emocionados”, afirmou o fã.

Os fãs puderam acompanhar diariamente a evolução do atual maior hit do mundo por meio do site Spotify Charts, que apresenta gráficos e diversos rankings relacionados a faixas, artistas e gênero musical, que podem ser categorizados de maneira global e nacional, além da facilidade de extrair números e dados diários ou semanais, atualizados sempre às sextas-feiras. Na funcionalidade ‘City’ ainda é possível filtrar localmente, oferecendo uma tabela para acompanhar as canções mais populares em várias cidades, como Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros. Além disso, 'Local Pulse' classifica as músicas que são excepcionalmente populares em determinada cidade em particular, mostrando que cada local tem um gosto musical distinto.

O publicitário Rennan Carmo, que também é fã da cantora, já previa todo esse sucesso ainda em 2019. O jovem usou como tema do seu TCC, o processo de internacionalização da carreira da cantora. “É um estudo sobre as estratégias utilizadas pela Anitta até o ano de 2019 nesse processo inicial de internalização da carreira dela, analiso de que forma ela conseguiu tudo isso. Muita gente vê ela no topo mas nem imagina que isso parte de um processo muito longo, e é um processo que ela vem colocando em prática desde 2016 para que o mundo conhecesse aos poucos o trabalho dela. Então é uma questão de planejamento e trabalho duro. Eu tive o prazer de trabalhar com ela em 2021 com o clipe de ‘No chão Novinha’, depois que eu tornei produtor da Leona Vingativa. Então pude ver de perto o quanto ela é empenhada nesses projetos, o quanto ela se entrega para os trabalhos que propõe realizar. Eu, como fã, fico ainda mais apaixonado e como profissional, é gratificante acompanhar essa conquista”, destacou o publicitário e fã da cantora.