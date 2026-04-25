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Galeria: Guns N' Roses encerra turnê brasileira com show inédito em Belém; veja as fotos!

Após percorrer nove cidades brasileiras, a banda escolheu a capital paraense para o grande encerramento de sua turnê nacional de 2026

O Liberal
fonte

Com apresentação histórica, Guns N' Roses fecha giro pelo Brasil em Belém (Wagner Santana)

A turnê brasileira de 2026 do Guns N' Roses chega ao seu capítulo final neste sábado (25), com uma apresentação inédita em Belém.

Após percorrer as cidades de Porto Alegre, São Paulo (no festival Monsters of Rock), São José do Rio Preto, Campo Grande, Cariacica, Salvador, Fortaleza e São Luís, a banda encerra o giro nacional no Estádio do Mangueirão.

O evento, que conta com a abertura da banda Raimundos, já mobiliza milhares de fãs na capital paraense, com expectativa de 44 mil pessoas. Veja as imagens:

Belém recebe show inédito do Guns N' Roses no encerramento da turnê 2026 (Fotos: Wagner Santana)

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