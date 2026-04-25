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É hoje! Confira tudo o que você precisa saber sobre o show do Guns N' Roses no Mangueirão

Evento ocorre neste sábado (25) no Estádio do Mangueirão; veja horários, regras e acesso

Hannah Franco
fonte

Confira o guia completo com tudo o que você precisa saber sobre o show do Guns N' Roses em Belém. (Edição O Liberal)

Chegou o grande dia! A apresentação do Guns N’ Roses em Belém ocorre neste sábado (25), no Estádio do Mangueirão, e deve reunir milhares de fãs na capital paraense. O show integra a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que passou por nove cidades brasileiras.

🤘 Para quem vai ao evento, o planejamento é fundamental. A programação inclui abertura de portões, atrações de abertura e o show principal da banda liderada por Axl Rose. A seguir, veja um guia com todas as informações importantes para o público.

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Que horas começa o show do Guns N’ Roses em Belém?

A programação oficial do evento foi dividida em diferentes horários ao longo do dia:

  • Abertura do estacionamento: 12h
  • Experience: 15h30
  • Abertura dos portões: 16h
  • Show da banda Raimundos: 18h30
  • Show principal (Guns N’ Roses): 20h

Onde será o show do Guns N' Roses?

O evento será realizado no Estádio Mangueirão, localizado na rodovia Augusto Montenegro, s/n, km 03, no bairro Mangueirão, em Belém.

Como chegar no Mangueirão?

O Mangueirão possui duas entradas principais, com acessos diferenciados para motoristas:

🔹 Sentido Entroncamento → Icoaraci

  • Mantenha-se na faixa da esquerda;
  • No semáforo em frente à Alameda Mangueirinho, entre na via do BRT para acessar o estacionamento Lado A, via Alameda Mangueirinho e portão lateral.

🔹 Sentido Icoaraci → Entroncamento

O acesso ao estacionamento é feito pela Avenida Augusto Montenegro e pela Transmangueirão.

Como funciona o estacionamento no Mangueirão?

O estacionamento pode ser utilizado por quem vai de carro, moto, van ou ônibus particular. A compra antecipada é recomendada para evitar filas no dia do evento.

Valores:

  • Moto: R$ 20 + R$ 2 de taxa
  • Carro: R$ 50 + R$ 5 de taxa
  • Van: R$ 70 + R$ 7 de taxa
  • Ônibus: R$ 100 + R$ 10 de taxa

Nas compras presenciais, não há cobrança de taxa adicional.

Onde comprar vagas de estacionamento?

As vagas podem ser adquiridas de duas formas:

  • Online: pela plataforma Bilheteria Digital
  • Presencial: na Link Store, no Boulevard Shopping

Pode ir menor de idade?

A classificação do evento é 18 anos. No entanto, menores de 12 a 17 anos podem entrar apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Quando acompanhados por terceiros maiores de idade, é obrigatória autorização assinada, conforme modelo disponível no site do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), com reconhecimento em cartório ou autenticação pelo Gov.br.

A autorização deve ser baixada no site do TJPA, preenchida e autenticada. Em caso de dúvidas, é possível solicitar orientação pelo WhatsApp: (91) 98881-5202.

Se o adolescente estiver acompanhado dos pais, não é necessária autorização, apenas documentos de identificação do menor e dos responsáveis. 

Pode levar power bank?

Sim. É permitido levar power bank (carregador portátil), desde que tenha capacidade de até 10.000 mAh.

Para saber a capacidade real do seu power bank, verifique a etiqueta do produto (geralmente indicada em mAh ou Wh)

Pode levar comida?

É permitido levar uma garrafa de água de até 500 ml (de plástico, transparente e maleável) e um alimento por pessoa, desde que esteja em embalagem fechada. 

Pode câmera Cybershot?

Sim. Câmeras simples do tipo Cybershot são permitidas. No entanto, não é autorizada a entrada com câmeras profissionais.

Qual a setlist do show?

A setlist pode variar conforme a cidade, mas a banda costuma manter um repertório base. Abaixo, a possível lista baseada no último show no Brasil:

  1. Welcome To The Jungle
  2. It’s So Easy
  3. Bad Obsession
  4. Mr. Brownstone
  5. Slither
  6. Live And Let Die
  7. Yesterdays
  8. Don’t Cry
  9. Rocket Queen
  10. Sabbath Bloody Sabbath
  11. Hard Skool
  12. You Could Be Mine
  13. Civil War
  14. Double Talkin’ Jive
  15. So Fine (Duff McKagan)
  16. Knockin’ On Heaven’s Door
  17. Atlas
  18. Nothin’
  19. Shadow Of Your Love
  20. Slash Solo
  21. Sweet Child O’ Mine
  22. Estranged
  23. November Rain
  24. Patience
  25. Wichita Lineman
  26. Absurd
  27. Nightrain
  28. Paradise City

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