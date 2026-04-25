É hoje! Confira tudo o que você precisa saber sobre o show do Guns N' Roses no Mangueirão
Evento ocorre neste sábado (25) no Estádio do Mangueirão; veja horários, regras e acesso
Chegou o grande dia! A apresentação do Guns N’ Roses em Belém ocorre neste sábado (25), no Estádio do Mangueirão, e deve reunir milhares de fãs na capital paraense. O show integra a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que passou por nove cidades brasileiras.
🤘 Para quem vai ao evento, o planejamento é fundamental. A programação inclui abertura de portões, atrações de abertura e o show principal da banda liderada por Axl Rose. A seguir, veja um guia com todas as informações importantes para o público.
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Que horas começa o show do Guns N’ Roses em Belém?
A programação oficial do evento foi dividida em diferentes horários ao longo do dia:
- Abertura do estacionamento: 12h
- Experience: 15h30
- Abertura dos portões: 16h
- Show da banda Raimundos: 18h30
- Show principal (Guns N’ Roses): 20h
Onde será o show do Guns N' Roses?
O evento será realizado no Estádio Mangueirão, localizado na rodovia Augusto Montenegro, s/n, km 03, no bairro Mangueirão, em Belém.
Como chegar no Mangueirão?
O Mangueirão possui duas entradas principais, com acessos diferenciados para motoristas:
🔹 Sentido Entroncamento → Icoaraci
- Mantenha-se na faixa da esquerda;
- No semáforo em frente à Alameda Mangueirinho, entre na via do BRT para acessar o estacionamento Lado A, via Alameda Mangueirinho e portão lateral.
🔹 Sentido Icoaraci → Entroncamento
O acesso ao estacionamento é feito pela Avenida Augusto Montenegro e pela Transmangueirão.
Como funciona o estacionamento no Mangueirão?
O estacionamento pode ser utilizado por quem vai de carro, moto, van ou ônibus particular. A compra antecipada é recomendada para evitar filas no dia do evento.
Valores:
- Moto: R$ 20 + R$ 2 de taxa
- Carro: R$ 50 + R$ 5 de taxa
- Van: R$ 70 + R$ 7 de taxa
- Ônibus: R$ 100 + R$ 10 de taxa
Nas compras presenciais, não há cobrança de taxa adicional.
Onde comprar vagas de estacionamento?
As vagas podem ser adquiridas de duas formas:
- Online: pela plataforma Bilheteria Digital
- Presencial: na Link Store, no Boulevard Shopping
Pode ir menor de idade?
A classificação do evento é 18 anos. No entanto, menores de 12 a 17 anos podem entrar apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Quando acompanhados por terceiros maiores de idade, é obrigatória autorização assinada, conforme modelo disponível no site do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), com reconhecimento em cartório ou autenticação pelo Gov.br.
A autorização deve ser baixada no site do TJPA, preenchida e autenticada. Em caso de dúvidas, é possível solicitar orientação pelo WhatsApp: (91) 98881-5202.
Se o adolescente estiver acompanhado dos pais, não é necessária autorização, apenas documentos de identificação do menor e dos responsáveis.
Pode levar power bank?
Sim. É permitido levar power bank (carregador portátil), desde que tenha capacidade de até 10.000 mAh.
Para saber a capacidade real do seu power bank, verifique a etiqueta do produto (geralmente indicada em mAh ou Wh)
Pode levar comida?
É permitido levar uma garrafa de água de até 500 ml (de plástico, transparente e maleável) e um alimento por pessoa, desde que esteja em embalagem fechada.
Pode câmera Cybershot?
Sim. Câmeras simples do tipo Cybershot são permitidas. No entanto, não é autorizada a entrada com câmeras profissionais.
Qual a setlist do show?
A setlist pode variar conforme a cidade, mas a banda costuma manter um repertório base. Abaixo, a possível lista baseada no último show no Brasil:
- Welcome To The Jungle
- It’s So Easy
- Bad Obsession
- Mr. Brownstone
- Slither
- Live And Let Die
- Yesterdays
- Don’t Cry
- Rocket Queen
- Sabbath Bloody Sabbath
- Hard Skool
- You Could Be Mine
- Civil War
- Double Talkin’ Jive
- So Fine (Duff McKagan)
- Knockin’ On Heaven’s Door
- Atlas
- Nothin’
- Shadow Of Your Love
- Slash Solo
- Sweet Child O’ Mine
- Estranged
- November Rain
- Patience
- Wichita Lineman
- Absurd
- Nightrain
- Paradise City
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