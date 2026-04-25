Raimundos traz seus grandes sucessos para a abertura do show do Guns N’ Roses em Belém

Da fusão inusitada entre o forró e a potência do rock, surgiu o Raimundos, fenômeno musical que conquistou o Brasil com hinos atemporais e uma energia singular. Nascido em Brasília, o grupo não apenas dominou as paradas de sucesso, mas também encarnou um espírito de liberdade e irreverência que marcou uma década, arrastando multidões e vendendo milhões de discos.

Digão celebra parceria com Guns N’ Roses e exalta público de Belém: "Veia roqueira forte" (@karymefranca)

Neste sábado (25), o Raimundos se apresenta em Belém com sua formação atual, composta por Digão (vocal e guitarra), Marquim (guitarra), Caio (bateria) e Jean Moura (baixo). O grupo brasiliense sobe ao palco na abertura do evento que traz como atração principal a banda Guns N’ Roses, assim como ocorreu nas apresentações da banda californiana em 2025.

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“(Ao receber o convite deste ano) Eu tive a mesma reação do ano passado quando abrimos 5 shows... Pirei (risos). O Guns tá fazendo história abrindo essa frente para o Rock em lugares esquecidos do circuito de shows no Brasil e que eram "gigantes adormecidos" (Agora não mais!). O Raimundos não foi só uma mera banda de abertura, nós somamos muito ao evento, entregando o público bem aquecido e gerando bastante conteúdo de mídia! Recebemos esse feedback positivo do próprio Guns. Só gratidão”, pontua Digão.

Assim como ocorreu no ano passado e citado pelo vocalista, a performance aliada ao repertório autoral coloca o Raimundos em um patamar de destaque, através da energia que eles entregam e nos hinos que marcaram o rock nacional, como “Puteiro em João Pessoa”, “Eu Quero Ver o Oco” e “Mulher de Fases”.

“Todos os shows que fazemos, independentemente de onde for, entramos sempre com o mesmo espírito! Nunca entramos com o ‘jogo ganho’. Servimos nossos corações numa bandeja de ouro todas as noites para o público”, explica o artista.

Essas turnês ao lado do Guns N’ Roses têm feito o Raimundos colecionar momentos especiais, seja pela conexão com a banda internacional e com o público, mas também por atravessar o país e vivenciar uma imersão profunda nos shows.

“Eles são muito reservados, mas criamos um laço fraterno maravilhoso com a Beta Lebeis e a equipe do Guns! Fui ao camarim do AXL com minha esposa ano passado! Mas nessa tour, criamos um laço muito legal com o DUFF que veio nos prestigiar, assistiu nosso show do palco e me deu até um ‘first bump’ enquanto assistíamos o show deles no palco”, relembra Digão.

Natural de Santos (SP), a brasileira Beta Lebeis é reconhecida como a principal confidente e assistente pessoal de Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses. Trabalhando com o músico desde o início da década de 1990, ela se tornou uma figura materna e o verdadeiro "braço direito" do cantor, gerenciando tanto questões profissionais quanto aspectos da vida privada do astro.

Formada em Brasília no fim da década de 1980, a banda se destacou com álbuns icônicos como “Lavô Tá Novo” (1995) e “Só no Forévis” (1999). O Raimundos é uma das maiores bandas do país, percorrendo diversas cidades ao longo dessas décadas.

“Desde a primeira vez que viemos a Belém lá nos idos dos anos 90, a veia roqueira paraense sempre foi muito forte! Estamos prontos pra entregar o melhor show de nossas vidas, tanto da banda, quanto do público! Vai ser lindo demais”, antecipa o vocalista.

Agende-se

Data: sábado, 25

Hora: 16h

Local: Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, o Mangueirão - Rodovia Augusto Montenegro, s/n - Km 03