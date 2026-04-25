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Belém recebe Pinhole Day com programação gratuita de fotografia artesanal

Programação ocorre das 9h às 17h, na Praça Visconde do Rio Branco, com atividades para todas as idades

Amanda Martins
fonte

Técnica utiliza câmeras simples e registra imagens a partir da luz e do tempo de exposição (Associação FotoAtiva)

A fotografia como experiência sensorial, construída a partir do tempo e da luz, ganha espaço em Belém neste domingo (26) com a realização do Pinhole Day, evento internacional que convida o público a vivenciar a prática artesanal da imagem. A programação será realizada das 9h às 17h, na Praça Visconde do Rio Branco, no bairro da Campina, com atividades gratuitas e abertas a todas as idades.

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Promovido pela Associação Fotoativa, o encontro integra uma mobilização mundial que celebra a fotografia pinhole - técnica que utiliza câmeras simples, sem lentes, em que a imagem é formada por meio de um pequeno orifício, conhecido como “buraco de alfinete”.  Nesse processo, a imagem é formada pela luz ao longo do tempo de exposição, registrando o ambiente e seus movimentos.

Belém recebe Pinhole Day com programação gratuita de fotografia artesanal

Em 2026, o tema da iniciativa regional é “Ecoar”, que trata a imagem como algo que se transforma ao circular entre as pessoas e o ambiente. A programação inclui saídas fotográficas no entorno da praça e momentos de criação e compartilhamento das imagens. Antes, houve formação de monitores, com orientações sobre montagem das câmeras e condução das atividades.

Segundo a presidente da Fotoativa, a fotógrafa Irene Almeida, o evento propõe um olhar ampliado sobre a cidade. “O público participa ativamente de todas as etapas. As saídas fotográficas acontecem no entorno da Fotoativa, permitindo um outro olhar sobre a cidade, inclusive em um dia e horário em que o movimento cotidiano se transforma, revelando paisagens, casarões e detalhes que muitas vezes passam despercebidos”, afirmou.

Após a produção, os participantes poderão selecionar uma imagem para integrar a galeria oficial do Worldwide Pinhole Photography Day, que reúne registros de diferentes países. As fotografias também serão divulgadas nas redes sociais da Fotoativa, com os devidos créditos, ampliando a circulação das produções realizadas durante o evento.

Realizado em Belém desde 2002, o Pinhole Day local é inspirado no Worldwide Pinhole Photography Day, celebrado no último domingo de abril em diversas partes do mundo. Neste ano, a iniciativa integra o projeto “Fotoativa 40 anos-luz”, desenvolvido com recursos do edital Petrobras Cultural, por meio da Lei Rouanet.

Expectativa

Para participantes, o evento também representa um espaço de aprendizado e experimentação. A arte educadora Deia Lima acompanha a programação desde 2012 e destaca o contato com a técnica como um diferencial na formação.

image Positivo Deia Lima (Arquivo pessoal]

“Meus primeiros contatos com essa técnica eram conhecer uma parte sensível da fotografia e como ela poderia ser utilizada de várias formas de expressão, menos dependente da tecnologia e resgatando esse fazer manual”, disse.

Deia também relaciona a prática ao ensino da fotografia. “Eu sou arte educadora, dou oficinas de fotografia digital, então é importante falar sobre o início da fotografia com a fotografia analógica para depois mostrar como chegamos até as ferramentas digitais”, explicou.

Para este ano, a expectativa é participar novamente das atividades. “Eu pretendo participar como participante no domingo. Como a fotografia pinhole é uma experiência sem lente, só com um pequeno aparato onde a luz passa por um orifício, é interessante. Além disso, o resultado é esteticamente suave e cria um aspecto artístico natural”, completou.

SERVIÇO:

Pinhole Day Belém

  • Data: domingo, 26 de abril;
  • Horário: 9h às 17h;
  • Local: Praça Visconde do Rio Branco, bairro da Campina;
  • Entrada: gratuita;
  • Classificação: livre para todas as idades.

 

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