Belém recebe Pinhole Day com programação gratuita de fotografia artesanal
Programação ocorre das 9h às 17h, na Praça Visconde do Rio Branco, com atividades para todas as idades
A fotografia como experiência sensorial, construída a partir do tempo e da luz, ganha espaço em Belém neste domingo (26) com a realização do Pinhole Day, evento internacional que convida o público a vivenciar a prática artesanal da imagem. A programação será realizada das 9h às 17h, na Praça Visconde do Rio Branco, no bairro da Campina, com atividades gratuitas e abertas a todas as idades.
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Promovido pela Associação Fotoativa, o encontro integra uma mobilização mundial que celebra a fotografia pinhole - técnica que utiliza câmeras simples, sem lentes, em que a imagem é formada por meio de um pequeno orifício, conhecido como “buraco de alfinete”. Nesse processo, a imagem é formada pela luz ao longo do tempo de exposição, registrando o ambiente e seus movimentos.
Em 2026, o tema da iniciativa regional é “Ecoar”, que trata a imagem como algo que se transforma ao circular entre as pessoas e o ambiente. A programação inclui saídas fotográficas no entorno da praça e momentos de criação e compartilhamento das imagens. Antes, houve formação de monitores, com orientações sobre montagem das câmeras e condução das atividades.
Segundo a presidente da Fotoativa, a fotógrafa Irene Almeida, o evento propõe um olhar ampliado sobre a cidade. “O público participa ativamente de todas as etapas. As saídas fotográficas acontecem no entorno da Fotoativa, permitindo um outro olhar sobre a cidade, inclusive em um dia e horário em que o movimento cotidiano se transforma, revelando paisagens, casarões e detalhes que muitas vezes passam despercebidos”, afirmou.
Após a produção, os participantes poderão selecionar uma imagem para integrar a galeria oficial do Worldwide Pinhole Photography Day, que reúne registros de diferentes países. As fotografias também serão divulgadas nas redes sociais da Fotoativa, com os devidos créditos, ampliando a circulação das produções realizadas durante o evento.
Realizado em Belém desde 2002, o Pinhole Day local é inspirado no Worldwide Pinhole Photography Day, celebrado no último domingo de abril em diversas partes do mundo. Neste ano, a iniciativa integra o projeto “Fotoativa 40 anos-luz”, desenvolvido com recursos do edital Petrobras Cultural, por meio da Lei Rouanet.
Expectativa
Para participantes, o evento também representa um espaço de aprendizado e experimentação. A arte educadora Deia Lima acompanha a programação desde 2012 e destaca o contato com a técnica como um diferencial na formação.
“Meus primeiros contatos com essa técnica eram conhecer uma parte sensível da fotografia e como ela poderia ser utilizada de várias formas de expressão, menos dependente da tecnologia e resgatando esse fazer manual”, disse.
Deia também relaciona a prática ao ensino da fotografia. “Eu sou arte educadora, dou oficinas de fotografia digital, então é importante falar sobre o início da fotografia com a fotografia analógica para depois mostrar como chegamos até as ferramentas digitais”, explicou.
Para este ano, a expectativa é participar novamente das atividades. “Eu pretendo participar como participante no domingo. Como a fotografia pinhole é uma experiência sem lente, só com um pequeno aparato onde a luz passa por um orifício, é interessante. Além disso, o resultado é esteticamente suave e cria um aspecto artístico natural”, completou.
SERVIÇO:
Pinhole Day Belém
- Data: domingo, 26 de abril;
- Horário: 9h às 17h;
- Local: Praça Visconde do Rio Branco, bairro da Campina;
- Entrada: gratuita;
- Classificação: livre para todas as idades.
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