Lembra dele? Ator que fez sucesso quando era criança morre de infarto

Fabiano Vannucci, diretor e ex-ator mirim, morreu na última quinta-feira, 23, aos 53 anos. A informação foi confirmada pela ex-esposa do artista, Izabella Bicalho, também atriz.

Em postagem nas redes sociais, Bicalho compartilhou informações sobre o velório de Vannucci. A cerimônia ocorreu nesta sexta-feira, 24, no Cemitério de São João Batista.

Na legenda da postagem, a atriz escreveu: "Dias bem tristes". Ainda na publicação, Bicalho confirmou a causa da morte como um infarto.

(Imagem: Reprodução)

O irmão de Fabiano, Rafael Vannucci, também o homenageou nas redes sociais. "Ele foi meu irmão mais velho, que na infância cuidava de mim e era uma grande inspiração. Muito jovem já era diretor de imagem e se tornou diretor. Sempre falei que seria um profissional igual ele, vai com Deus meu irmão".

Fabiano Vannucci trabalhou na Globo e seu primeiro programa foi em 1983, com a participação em Plunct, Plact, Zuuum. Filho do ator e diretor Augusto César Vannucci, o artista ainda fez carreira no cinema independente.