Show do Guns N' Roses em Belém terá esquema especial de segurança e mobilidade

O show da banda Guns N’ Roses em Belém, marcado para o dia 25 de abril no Estádio do Mangueirão, contará com um esquema especial de segurança e mobilidade para receber o público esperado. A operação envolve diferentes órgãos e inclui medidas para controle de acesso, organização do fluxo de pessoas e reforço na segurança.

A apresentação faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” e deve reunir milhares de fãs na capital paraense.

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Mobilidade urbana será foco da operação

A mobilidade urbana foi definida como um dos pontos centrais do planejamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficará responsável por um plano de patrulhamento nos acessos à cidade, com operação dedicada e divulgação prévia de rotas e horários. Também haverá orientação específica para caravanas, com informações sobre trajetos e horários de deslocamento.

Além disso, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGbel) disponibilizará três equipes de trânsito e o Detran atuará com instalação de grades em pontos estratégicos. Também haverá reforço na organização do entorno do estádio.

Reunião operacional para o show do Guns N' Roses em Belém. (Divulgação)

Acessos ao Mangueirão e controle de público

O planejamento também define horários para entrada do público e funcionamento do estacionamento:

12h: abertura do estacionamento e de duas entradas;

abertura do estacionamento e de duas entradas; 14h: abertura total dos portões;

A Polícia Militar fará um filtro antecipado, permitindo acesso apenas de pessoas com ingresso. O fluxo será monitorado em tempo real, com atenção especial a áreas de maior concentração.

Segurança terá centro de comando integrado

A operação contará com um Centro de Comando e Controle (CCO), que vai coordenar as equipes envolvidas no evento. A comunicação entre os órgãos será contínua durante toda a realização do show. Também estão previstas:

Criação de grupo específico para operação externa;

Cercamento de áreas próximas ao Mangueirinho e ao Instituto Médico Legal (IML);

Acompanhamento presencial das equipes de segurança.

Organização de ambulantes e apoio institucional

A organização do espaço externo inclui a tentativa de ordenamento dos ambulantes, especialmente na área do Conjunto Panorama. A medida busca melhorar a circulação e evitar aglomerações.

Entre os apoios institucionais previstos estão:

Solicitação de esquadrão antibombas;

Escolta policial para reforço da segurança;

Atuação integrada com órgãos municipais e estaduais.

Atendimento de saúde e emergência

O Corpo de Bombeiros será responsável por encaminhar o planejamento da operação de saúde para o evento, incluindo a distribuição das equipes de atendimento e estruturas de emergência.

A expectativa é garantir suporte adequado para ocorrências durante o show, considerando o grande volume de público previsto no Mangueirão.