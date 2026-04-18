Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Show do Guns N' Roses em Belém terá esquema especial de segurança e mobilidade

Operação envolve mobilidade, controle de acesso e reforço policial para evento no Mangueirão no dia 25 de abril

Hannah Franco
fonte

Guns N’ Roses em Belém: veja como será o esquema de segurança (Reprodução/Instagram/@gunsnroses)

O show da banda Guns N’ Roses em Belém, marcado para o dia 25 de abril no Estádio do Mangueirão, contará com um esquema especial de segurança e mobilidade para receber o público esperado. A operação envolve diferentes órgãos e inclui medidas para controle de acesso, organização do fluxo de pessoas e reforço na segurança.

A apresentação faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” e deve reunir milhares de fãs na capital paraense.

VEJA MAIS

image Vai ao show do Guns N' Roses? Veja onde comprar camisetas da banda em Belém
Lojas e estamparias da capital paraense já vendem peças inspiradas na banda para o show no Mangueirão

image Como chegar no show do Guns N' Roses? Veja horários, entradas e linhas de ônibus para o Mangueirão
Confira dicas de acesso, transporte público e horários ideais para aproveitar o evento em Belém

Mobilidade urbana será foco da operação

A mobilidade urbana foi definida como um dos pontos centrais do planejamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficará responsável por um plano de patrulhamento nos acessos à cidade, com operação dedicada e divulgação prévia de rotas e horários. Também haverá orientação específica para caravanas, com informações sobre trajetos e horários de deslocamento.

Além disso, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGbel) disponibilizará três equipes de trânsito e o Detran atuará com instalação de grades em pontos estratégicos. Também haverá reforço na organização do entorno do estádio.

image Reunião operacional para o show do Guns N' Roses em Belém. (Divulgação)

Acessos ao Mangueirão e controle de público

O planejamento também define horários para entrada do público e funcionamento do estacionamento:

  • 12h: abertura do estacionamento e de duas entradas;
  • 14h: abertura total dos portões;

A Polícia Militar fará um filtro antecipado, permitindo acesso apenas de pessoas com ingresso. O fluxo será monitorado em tempo real, com atenção especial a áreas de maior concentração.

Segurança terá centro de comando integrado

A operação contará com um Centro de Comando e Controle (CCO), que vai coordenar as equipes envolvidas no evento. A comunicação entre os órgãos será contínua durante toda a realização do show. Também estão previstas:

  • Criação de grupo específico para operação externa;
  • Cercamento de áreas próximas ao Mangueirinho e ao Instituto Médico Legal (IML);
  • Acompanhamento presencial das equipes de segurança.

Organização de ambulantes e apoio institucional

A organização do espaço externo inclui a tentativa de ordenamento dos ambulantes, especialmente na área do Conjunto Panorama. A medida busca melhorar a circulação e evitar aglomerações.

Entre os apoios institucionais previstos estão:

  • Solicitação de esquadrão antibombas;
  • Escolta policial para reforço da segurança;
  • Atuação integrada com órgãos municipais e estaduais.

Atendimento de saúde e emergência

O Corpo de Bombeiros será responsável por encaminhar o planejamento da operação de saúde para o evento, incluindo a distribuição das equipes de atendimento e estruturas de emergência.

A expectativa é garantir suporte adequado para ocorrências durante o show, considerando o grande volume de público previsto no Mangueirão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

show em belém

Guns n' Roses

segurança pública
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MERCADO

Em alta, mercado de seminovos puxa feirões e amplia disputa por crédito no varejo automotivo

Oportunidade de compra terá financiamento em até 60 meses para automóveis e 48 parcelas para motos

15.04.26 12h12

CÍRIO 2026

Frei Gilson retorna ao Círio Musical e é destaque da programação de 2026

Shows na Praça Santuário acontecem de 11 a 25 de outubro e reúnem grandes nomes da música católica, como Rosa de Saron, Anjos de Resgate, Junho Chu

15.04.26 10h47

BELÉM

'ReinserCão': saiba como funciona o programa de animais no sistema penitenciário de Belém

O trabalho desenvolvido no canil também busca ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho após o cumprimento da pena

14.04.26 11h34

Economia verde

Belém: plantas ornamentais vão de R$ 20 a R$ 1 mil e demanda cresce em períodos mais quentes

Temporadas marcadas por menos chuvas e temperaturas altas aumenta a procura por plantas resistentes e impacta preços na capital

12.04.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

REFLEXÃO

Comentário de João Jadson sobre agressão a homem em situação de rua repercute nas redes sociais

o jornalista fez um apelo à reflexão sobre empatia e criticou a desumanização presente no comportamento dos envolvidos

15.04.26 8h19

Protesto

Motoristas de aplicativo protestam em Belém nesta terça-feira (14)

Manifestantes criticam a PL 152, que prevê contribuição previdenciária para motoristas de aplicativo

14.04.26 11h20

AVENTO!

Evento religioso no Mangueirão deve reunir mais de 40 mil pessoas em Belém

A programação organizada pela Igreja Universal vai ser realizada nesta sexta-feira (3)

02.04.26 10h58

BELÉM 

Entenda por que pessoas em situação de rua não podem ser obrigadas a ir para abrigos

A recusa em aceitar o acolhimento não é incomum e está amparada pela legislação brasileira

15.04.26 13h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda