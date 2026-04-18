Show do Guns N' Roses em Belém terá esquema especial de segurança e mobilidade
Operação envolve mobilidade, controle de acesso e reforço policial para evento no Mangueirão no dia 25 de abril
O show da banda Guns N’ Roses em Belém, marcado para o dia 25 de abril no Estádio do Mangueirão, contará com um esquema especial de segurança e mobilidade para receber o público esperado. A operação envolve diferentes órgãos e inclui medidas para controle de acesso, organização do fluxo de pessoas e reforço na segurança.
A apresentação faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” e deve reunir milhares de fãs na capital paraense.
VEJA MAIS
Mobilidade urbana será foco da operação
A mobilidade urbana foi definida como um dos pontos centrais do planejamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficará responsável por um plano de patrulhamento nos acessos à cidade, com operação dedicada e divulgação prévia de rotas e horários. Também haverá orientação específica para caravanas, com informações sobre trajetos e horários de deslocamento.
Além disso, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGbel) disponibilizará três equipes de trânsito e o Detran atuará com instalação de grades em pontos estratégicos. Também haverá reforço na organização do entorno do estádio.
Acessos ao Mangueirão e controle de público
O planejamento também define horários para entrada do público e funcionamento do estacionamento:
- 12h: abertura do estacionamento e de duas entradas;
- 14h: abertura total dos portões;
A Polícia Militar fará um filtro antecipado, permitindo acesso apenas de pessoas com ingresso. O fluxo será monitorado em tempo real, com atenção especial a áreas de maior concentração.
Segurança terá centro de comando integrado
A operação contará com um Centro de Comando e Controle (CCO), que vai coordenar as equipes envolvidas no evento. A comunicação entre os órgãos será contínua durante toda a realização do show. Também estão previstas:
- Criação de grupo específico para operação externa;
- Cercamento de áreas próximas ao Mangueirinho e ao Instituto Médico Legal (IML);
- Acompanhamento presencial das equipes de segurança.
Organização de ambulantes e apoio institucional
A organização do espaço externo inclui a tentativa de ordenamento dos ambulantes, especialmente na área do Conjunto Panorama. A medida busca melhorar a circulação e evitar aglomerações.
Entre os apoios institucionais previstos estão:
- Solicitação de esquadrão antibombas;
- Escolta policial para reforço da segurança;
- Atuação integrada com órgãos municipais e estaduais.
Atendimento de saúde e emergência
O Corpo de Bombeiros será responsável por encaminhar o planejamento da operação de saúde para o evento, incluindo a distribuição das equipes de atendimento e estruturas de emergência.
A expectativa é garantir suporte adequado para ocorrências durante o show, considerando o grande volume de público previsto no Mangueirão.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA