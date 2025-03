Carnaval 2025: terceiro dia do Circuito Mangueirosa anima foliões em Belém

O terceiro dia do Circuito Mangueirosa agitou o Carnaval de Belém nesta segunda-feira (3), reunindo foliões em um evento marcado pela diversidade musical e estrutura reforçada. Em sua quinta edição, o Mangueirosa se consolida como um dos principais eventos carnavalescos da cidade, promovendo uma programação gratuita e acessível. Na programação de hoje, que começou às 15h com os DJs Meachuta, a cantora Mariza Black comandou o cortejo que saiu do Ver-o-Rio em direção ao Porto Futuro; à noite, as bandas Nosso Tom e Fruto Sensual foram algumas das atrações.

O engenheiro Leonardo Almeida, 30 anos, que participa do evento todos os anos, destacou a organização aprimorada em relação à edição passada.

"Achei que este percurso ficou melhor, porque ano passado era mais apertado", disse. Para ele, a programação diversa é um diferencial: "Cada dia é temático, esse ano tem muito artista da cena nacional. E hoje teve a nossa cantora Mariza Black, que é uma outra pegada. Eu acho legal essa diversidade".

Leonardo Almeida, 30, engenheiro (Cristino Martins / O Liberal)

Já para a estudante Maria Eduarda Silva, de 15 anos, que participa pela primeira vez do circuito, a experiência tem sido positiva. "Meus amigos sempre falaram muito bem e eu queria conhecer", contou. A jovem, que costumava viajar para Mosqueiro e Curuçá no período carnavalesco, decidiu dar uma chance ao evento de rua da capital: "Tá sendo legal. Eu não bebo, mas tá sendo divertido", pontuou a jovem, que estava disposta a acompanhar a programação até o final.

Segundo Jean Louis Franco, produtor do bloco Filhos de Glande, a expectativa de público para a segunda-feira era alta, mesmo com a tendência de os foliões chegarem mais tarde. "Sábado e domingo foram muito bons, o cortejo foi um sucesso. Hoje, esperamos o pessoal em peso no Porto Futuro, onde a festa vai até 22h ou 23h", afirmou.

Circuito Mangueirosa 2025 nesta segunda-feira (3) Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal

Marcelo Damaso, produtor do Se Rasgum, enfatizou a importância do evento para a identidade cultural paraense. "Os últimos anos não foram fáceis, mas agora tivemos a prefeitura e o governo do estado abraçando o Carnaval. Retomar o Carnaval de rua é também valorizar a música popular paraense", explicou. Ele também adiantou detalhes do último dia da programação. "A terça-feira será comandada pelo Filhos de Glande, um dos blocos mais tradicionais de Belém, que surgiu na Cidade Velha. Vamos ter o Babado Novo, um dos maiores nomes do axé nacional. Normalmente, o último dia é sempre bem movimentado para fechar o Carnaval com chave de ouro".

O Circuito Mangueirosa 2025 conta com o apoio da Prefeitura de Belém e do Governo do Estado, garantindo uma estrutura reforçada. A programação mistura música amazônica, ritmos carnavalescos e grandes sucessos nacionais em uma festa inclusiva e sustentável.

Programação do último dia (terça, 4 de março)

Bloco Filhos de Glande

- Ver-o-Rio (15h) - Gabi Matos

- Cortejo (16h) - Marta Mariana, Ruth Costa e a Bateria da Bole Bole

- Porto Futuro (17h30 às 1h30)

- Os Inestimáveis convidam Júlia Passos, Naré, Uirandê e Renata Del Pinho (Tributo Dona Onete)

- DJ Dinho (19h)

- Jeff Moraes convida Sandrinha Eletrizante (19h30)

- Orquestra Carnafônica com AQNO, Marina Moraes e Tom Ferreira (21h30)

- DJ Gabi Matos (23h)

- Babado Novo (23h30)