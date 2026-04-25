Público nota referência à Matinta Perera em pôster do show do Guns N’ Roses em Belém

O show da banda Guns N' Roses em Belém ganhou um elemento local na divulgação. O pôster oficial da apresentação faz referência à Matinta Perera, figura tradicional do imaginário amazônico. A iniciativa segue um padrão adotado pela turnê, que tem produzido cartazes personalizados para cada cidade por onde passa, incorporando elementos culturais.

"Hoje o assobio da Matinta vai conhecer a Guitarrada do Slash. Estamos prontos!", disse um fã. "Animal demais! Sou nortista, e essa me arrepiou", comentou outro.

Mais cedo, neste sábado (25), dia do show, a produção da banda utilizou as redes sociais para saudar os fãs e destacar a expectativa para a apresentação na capital paraense.

“Belém! Essa noite é de vocês. Nossa última parada no Brasil e a primeira vez tocando por aqui… E já sabemos que vai ser lendário!”, escreverem em inglês.

Quem é a Matinta Perera?

É uma personagem do folclore da região Norte do Brasil, especialmente conhecida no Pará. A figura é associada a uma mulher que se transforma em ave noturna e percorre as cidades durante a madrugada, emitindo um assobio característico.

Segundo a tradição popular, a Matinta costuma pedir algo em troca de não retornar, como fumo ou outro tipo de oferenda. A lenda faz parte das narrativas orais amazônicas e integra o conjunto de histórias que atravessam gerações na região.