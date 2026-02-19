Festa 'Furdunço – Ressaca do Carnaval' reúne samba, eletrônico e ritmos amazônicos na Cidade Velha

A Orquestra Aerofônica promove nesta sexta-feira (20) mais uma edição do Furdunço – Ressaca do Carnaval, evento que busca prolongar o clima festivo em Belém após o período oficial da folia. A programação começa às 21h, na casa de shows Casa Apoena, localizada na Rua São Boaventura, nº 171, no bairro da Cidade Velha, e aposta na mistura de ritmos populares para atrair um público diversificado.

O principal destaque da noite é a apresentação do novo show “Samba Eletro”, proposta inédita da Orquestra Aerofônica que combina a tradição do samba com bases e texturas da música eletrônica. Para esta edição, o grupo recebe convidados especiais: Diego Xavier (voz e cavaquinho), Wesley Jardim (contrabaixo) e os percussionistas da Escola de Samba Bole Bole.

Segundo a organização, o Furdunço é uma festa que não se limita ao calendário carnavalesco. “A gente tem algumas festas que são atemporais. O Furdunço tem acontecido muito no Carnaval, mas já fizemos até no meio do ano. É uma festa que a gente gosta de fazer nossa bagunça, de misturar as coisas”, explicou o músico e produtor André.

Além da atração principal, o evento contará com a participação do grupo Samba Fé no Batuque, que leva ao palco levadas próprias do samba, reforçando o caráter percussivo da noite. Já o DJ Raul Bentes será responsável pela discotecagem, com sets que transitam entre a música eletrônica e sucessos dançantes, mantendo a energia do público ao longo da programação.

Criada em abril de 2018, a Orquestra Aerofônica se consolidou no cenário musical paraense a partir de uma proposta de fusão sonora que permite transitar por diferentes gêneros. O repertório é majoritariamente autoral e instrumental, mas também abre espaço para participações vocais e releituras. Ao longo da trajetória, a banda acumula participações em eventos relevantes dentro e fora do Pará.

No primeiro disco do grupo, a sonoridade evidencia a mistura entre música eletrônica e ritmos brasileiros, com forte presença de referências amazônicas. Elementos de reggaeton, bregafunk, merengue, carimbó e cúmbia aparecem integrados a uma linguagem pop, voltada para a pista e para o público amplo. Essa característica se mantém nas apresentações ao vivo, que costumam apostar em arranjos dinâmicos e clima festivo.

Para a banda, a nova fase representa também um movimento de experimentação. “A gente acredita que esse Furdunço vai ser bem especial porque vai sair da nossa área de conforto, que é música eletrônica com música paraense, e se arriscar de cabeça no samba”, destacou André.

A proposta do Furdunço – Ressaca do Carnaval é refletir a identidade híbrida da banda, reunindo no mesmo evento samba, axé, brega, carimbó, merengue e eletrônico. Com música ao vivo e discotecagem, o evento busca manter viva a atmosfera carnavalesca, especialmente para quem ainda quer estender a temporada de festas.

Serviço

Furdunço – Ressaca do Carnaval

Local: Casa Apoena – Rua São Boaventura, nº 171, Cidade Velha

Data: 20 de fevereiro (Sexta-feira)

Horário: a partir das 21h

Informações e ingressos: (91) 98408-9305

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)