Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festa 'Furdunço – Ressaca do Carnaval' reúne samba, eletrônico e ritmos amazônicos na Cidade Velha

Evento na Casa Apoena, em Belém, traz a estreia do show “Samba Eletro” da Orquestra Aerofônica e reúne samba, eletrônico e ritmos amazônicos para prolongar a folia pós-Carnaval

Riulen Ropan
fonte

A Orquestra Aerofônica se consolidou no cenário musical paraense a partir de uma proposta de fusão sonora que permite transitar por diferentes gêneros. (Foto: Divulgação / Liliane Moreira)

A Orquestra Aerofônica promove nesta sexta-feira (20) mais uma edição do Furdunço – Ressaca do Carnaval, evento que busca prolongar o clima festivo em Belém após o período oficial da folia. A programação começa às 21h, na casa de shows Casa Apoena, localizada na Rua São Boaventura, nº 171, no bairro da Cidade Velha, e aposta na mistura de ritmos populares para atrair um público diversificado.

O principal destaque da noite é a apresentação do novo show “Samba Eletro”, proposta inédita da Orquestra Aerofônica que combina a tradição do samba com bases e texturas da música eletrônica. Para esta edição, o grupo recebe convidados especiais: Diego Xavier (voz e cavaquinho), Wesley Jardim (contrabaixo) e os percussionistas da Escola de Samba Bole Bole

Segundo a organização, o Furdunço é uma festa que não se limita ao calendário carnavalesco. “A gente tem algumas festas que são atemporais. O Furdunço tem acontecido muito no Carnaval, mas já fizemos até no meio do ano. É uma festa que a gente gosta de fazer nossa bagunça, de misturar as coisas”, explicou o músico e produtor André.

VEJA MAIS

image Espetáculo Emaranhada celebra a identidade negra e a ancestralidade na CAIXA Cultural Belém
Peça solo da atriz Amarílis Irani utiliza música e teatro físico para encantar crianças e adultos em curta temporada

image Feira de brechós realiza 4ª edição no Memorial dos Povos, em Belém, com shows e outras atrações
Evento gratuito reúne mais de 40 brechós, show de Mariza Black, gastronomia e aula de pilates em família

image Paraense de coração leva força e brilho da Amazônia à Sapucaí pela Grande Rio; veja
Musa com trajetória no Pará exaltou a cultura nortista ao desfilar como destaque de chão com a fantasia “Leões do Norte” no Carnaval 2026

Além da atração principal, o evento contará com a participação do grupo Samba Fé no Batuque, que leva ao palco levadas próprias do samba, reforçando o caráter percussivo da noite. Já o DJ Raul Bentes será responsável pela discotecagem, com sets que transitam entre a música eletrônica e sucessos dançantes, mantendo a energia do público ao longo da programação.

Criada em abril de 2018, a Orquestra Aerofônica se consolidou no cenário musical paraense a partir de uma proposta de fusão sonora que permite transitar por diferentes gêneros. O repertório é majoritariamente autoral e instrumental, mas também abre espaço para participações vocais e releituras. Ao longo da trajetória, a banda acumula participações em eventos relevantes dentro e fora do Pará.

No primeiro disco do grupo, a sonoridade evidencia a mistura entre música eletrônica e ritmos brasileiros, com forte presença de referências amazônicas. Elementos de reggaeton, bregafunk, merengue, carimbó e cúmbia aparecem integrados a uma linguagem pop, voltada para a pista e para o público amplo. Essa característica se mantém nas apresentações ao vivo, que costumam apostar em arranjos dinâmicos e clima festivo.

Para a banda, a nova fase representa também um movimento de experimentação. “A gente acredita que esse Furdunço vai ser bem especial porque vai sair da nossa área de conforto, que é música eletrônica com música paraense, e se arriscar de cabeça no samba”, destacou André.

A proposta do Furdunço – Ressaca do Carnaval é refletir a identidade híbrida da banda, reunindo no mesmo evento samba, axé, brega, carimbó, merengue e eletrônico. Com música ao vivo e discotecagem, o evento busca manter viva a atmosfera carnavalesca, especialmente para quem ainda quer estender a temporada de festas.

Serviço

Furdunço – Ressaca do Carnaval
Local: Casa Apoena – Rua São Boaventura, nº 171, Cidade Velha

Data: 20 de fevereiro (Sexta-feira)

Horário: a partir das 21h

Informações e ingressos: (91) 98408-9305

 

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Furdunço - Resaca de Carnaval

Orquestra Aerofônica

Samba

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

Selton Mello anuncia novo projeto internacional no cinema: 'I Don’t Even Know Who I Was'

Projeto foi filmado em Paris, em 35mm, e tem ator como protagonista

20.02.26 10h26

MODA

Modelo paraense Eduarda Dourado, de 15 anos, vence concurso de moda e inicia carreira internacional

Natural de Belém, o jovem reside em São Paulo, mas se mudará em breve para o exterior para dar seguimento à carreira internacional

20.02.26 9h52

APRESENTAÇÃO

Murilo Couto apresenta nova fase do stand-up com show em Belém

Com piadas ácidas e humor acelerado, comediante se apresenta sábado (21) no Teatro IT Center

20.02.26 8h00

FOLIA

Maratona de Alok pelo Carnaval atrai com 220 mil foliões no Pará e 3,2 milhões no Brasil

Apresentações pelo Brasil superam recordes de público e consolidam maratona aérea e terrestre do artista com milhares de quilômetros rodados

19.02.26 12h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Filha de Mestre Ciça critica pai após título da Viradouro: 'não quero saber de nada que envolva ele'

No texto, a jovem também expressou a frustração com a relação familiar e o pedindo respeito à sua decisão

19.02.26 9h20

ASSUMIU

Jornalista australiana pede desculpas após aparecer alcoolizada durante transmissão ao vivo

Danika Mason admitiu o erro em rede nacional e justificou o comportamento desconexo com a combinação de altitude e falta de alimentação durante a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

20.02.26 8h53

CULTURA

Rainha das Rainhas 2026: público pode conferir detalhes de fantasias vencedoras em Belém

Exposição reúne no Shopping Bosque Grão-Pará as fantasias de destaque na edição histórica do Rainha das Rainhas em 7 de fevereiro no Hangar

20.02.26 8h00

APARIÇÃO PÓSTUMA

Após morte, Eric Dane aparecerá em nova temporada de série; saiba qual

Ator de 53 anos deixou cenas gravadas antes de morrer vítima de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

20.02.26 10h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda