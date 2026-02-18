Capa Jornal Amazônia
Paraense de coração leva força e brilho da Amazônia à Sapucaí pela Grande Rio; veja

Musa com trajetória no Pará exaltou a cultura nortista ao desfilar como destaque de chão com a fantasia “Leões do Norte” no Carnaval 2026

O Liberal
fonte

Paraense de coração leva força e brilho da Amazônia à Sapucaí pela Grande Rio. (Divulgação)

Jaquelline Grohalski entregou representatividade, glamour e inovação ao desfilar como destaque de chão pela Grande Rio, nesta terça-feira (17), no Rio de Janeiro. A fantasia “Leões do Norte” deu o tom da apresentação da musa, que levou para a Sapucaí dois leões dourados nos ombros, com olhos brilhantes e atentos, simbolizando força e vigilância.

Rica em detalhes, a produção foi marcada por pedrarias douradas e vermelhas, com acabamento luxuoso desenvolvido pela própria escola de samba.

“Desfilar pela Grande Rio é a realização de um sonho. Uma grande honra. A escola sempre exaltou o Norte, sempre teve meu coração e hoje eu pude fazer parte dessa história!”, comentou a musa.

Natural de Rondônia e com grande parte da vida construída no Pará, a influenciadora fez questão de reforçar suas raízes amazônicas ao longo do Carnaval 2026. Durante toda a temporada, Jaquelline apostou em looks assinados por artesãs do Amazonas e do Pará, valorizando o trabalho manual, fortalecendo a economia criativa local e promovendo a cultura nortista na maior festa popular do país.

