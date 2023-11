Focus Cia. de Dança apresenta dois espetáculos em Belém

Belém recebe, nos próximos dias 24, 25 e 26 de novembro, a Focus Cia. de Dança, que apresenta dois espetáculos no Teatro do Sesi. “Still Reich”, indicado três vezes ao Prêmio Cesgranrio de Dança e vencedor da categoria “melhor coreografia”, será apresentado ao público nos dias 25 e 26, às 20 horas. Já “Bichos Dançantes”, primeira obra infantil da companhia, será apresentado no dia 26, às 16 horas. Os trabalhos são produzidos e dirigidos por Alex Neoral e os ingressos custam 20 reais a meia-entrada e 40 a inteira.

VEJA MAIS

O primeiro espetáculo é composto com base em canções do compositor norte-americano Steve Reich. As obras escolhidas para compor a apresentação foram "Pathways", "Trilhas”, “Wood Steps” e “Keta”. O diretor e coreógrafo Alex Neoral conta que as obras de Steve sempre o inspiraram, e o espetáculo atual é uma homenagem a essas composições: “O espetáculo apresenta peças coreográficas que se assemelham muito com as composições de Reich, que apresentam um fascínio pela combinação, pela questão abstrata, que vira uma música, assim como as coreografias”, explica Neoral. Algumas das peças já foram apresentadas na Alemanha, França, Itália, Panamá e em diversas cidades brasileiras.

Já “Bichos Dançantes” conta com vozes de grandes artistas, como Reynaldo Gianechini, Lucinha Lins, Evelyn Castro, Gabriel Leone, José Loreto e Mateus Solano, entre outros. As vozes são interpretadas durante uma aventura onde oito bichos se deparam com o desafio de preparar uma festa de aniversário para Elisa, uma jabuti pestes a completar 100 anos. 14 personagem fazem parte da apresentação, que promete prender a atenção de crianças e adultos. É o primeiro espetáculo destinado ao público infantil feito por Neoral, que explica os objetivos da obra: “Este trabalho é um convite ao entretenimento para crianças de 0 a 100 anos, e é também uma oportunidade de compartilharem um momento lúdico e de aprendizado através da arte e da dança”, completa.

Além da direção artística de Alex, os espetáculos contam com a produção de Tatiana Garcias, a trilha do grupo TUIM e o elenco composto por Bianca Lopes, Carolina de Sá, Cosme Gregory, Lindemberg Mallí, Iure de Castro, Paloma Tauffer, Vanessa Fonseca e Wesley Tavares. As Apresentações contam com o patrocínio da Petrobras através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A companhia

Com 25 obras e 16 espetáculos em seu repertório, a Focus Cia de Dança segue consolidando, ao longo de 23 anos, uma história autêntica reconhecida pela crítica especializada e com sucesso de público. Apresentou-se em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte para países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha, Madri e Panamá.

Serviço:

Focus Cia de Dança apresenta Bichos Dançantes e Still Reich

Local: Teatro do Sesi - PA - Av. Almirante Barroso, 2540

Still Reich - 24 e 25/11 - 20h

Bichos Dançantes - 26/11 - 16h

Venda de ingressos: Sympla