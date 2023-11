Dança Pará Festival traz artistas para concurso e intercâmbio no Pará

Mais de 100 companhias de dança participam a partir de hoje (16) até o próximo domingo (19) do Dança Pará Festival, que chega à 32ª edição, no Teatro do Sesi. O evento reunirá bailarinos e bailarinas de todo o Brasil para um grande concurso de dança, apresentações e cursos. Dentre os convidados especiais que estarão compartilhando experiências, e irão compor a mesa de avaliação do concurso de dança estão Érick Gutierrez (SP), Carolina Grandi (SP), Felipe Lemos (MG), Ana Vládia Sousa (CE), Aide Lòpez (México), e Fernando Radtke (SC).

“Os bailarinos vão trazer muita informação a nível de dança nacional e internacional que é muito importante na questão desse intercâmbio. O Dança Pará faz esse intercâmbio. Eles vão trazer essa mala para a gente”, declarou o diretor artístico e coreógrafo Maurício Quintairos. “A importância do evento é a credibilidade com essa gama de profissionais que estão se colocando à disposição dentro do nosso evento vindo em Belém para participar de mais um ano de grande sucesso”, complementou.

Na programação estão planejadas a mostra de dança, concurso de dança, masterclass, fashion dance, painel dançar, intercâmbios, homenagens, e o Prêmio Dança Pará. A ideia do evento é estimular os participantes ao desenvolvimento socioeducativo e intercâmbio artístico-cultural, fomentar a criação de plateia e o turismo. O Dança Pará Festival é reconhecido pela Fundação Nacional da Arte (FUNARTE), Conselho Internacional de Dança/CID/UNESCO, Conselho Brasileiro de Dança (CBDD), e a Associação dos Artistas da Dança do Pará (ADAP).

A abertura começa com a Mostra Competitiva (baby dance, dança na melhor idade, jazz, sapateado e master dance), Mostra de Dança e Gala de Abertura. No dia seguinte (17), a tradicional Mostra Competitiva de Dança Contemporânea (infantil, juvenil e adulto) e encerrando com a Mostra de Convidados Especiais, destaque para os conceituados bailarinos Felipe Lemos (MG), que é coreógrafo, roteirista e diretor de arte na Escola de Dança Ballet Expressão e Érick Gutierrez (SP), professor e coreógrafo na Promenade Estúdio de Dança. Os dois profissionais trazem para o palco do SESI coreografias criadas especialmente para o evento.

Já no sábado (18), pela manhã, acontece o Master Class de Ballet Clássico, Dança Contemporânea, e Jazz, ministrados por profissionais renomados, convidados especiais, e o Painel Dançar com presença de diretores e coreógrafos das Cias de Dança participantes do festival. Pela parte tarde será a tradicional Mostra Competitiva de Ballet Clássico de Repertório, Clássico Livre e Neoclássico, e encerrando a noite a Mostra de Convidados, destaque para a bailarina paulista Carolina Grandi, que é produtora e diretora de marketing da Revista Dança Brasil. Carolina levará ao palco uma coreografia criada especialmente para o evento.

No último dia de evento, que é conhecida como a “Noite dos Campeões”, no dia 19, haverá a Mostra Competitiva de Dança de Salão/Danças Urbanas/Danças Orientais e Folclore Popular. A Gala de Convidados destaca a Cia Art’Tud (CE), dirigida pela coreógrafa e bailarina cearense Ana Vládia Sousa.

Neste último dia também será concedida a premiação oficial das “Cias de Dança” com troféus e encerrando a noite, e um dos momentos mais esperados, que é o “Prêmio Dança Pará”, onde os ‘Destaques” com prêmios individuais como coreógrafa, coreógrafo, bailarino, bailarino, figurino, maquiagem e projeto social contemplados com Premiação Especial. Os vencedores receberão incentivo financeiro, troféus, medalhas, residências, cursos, workshops, vivências e passaportes para eventos de dança nacionais e internacionais.

“O evento em si já é uma premiação muito grande, porque o reconhecimento esses profissionais têm na troca de experiência e no processo de trabalho que desenvolvem. O que é complementar ainda mais é ter uma banca que pode avaliar esses profissionais que às vezes não tem condições de trazer alguém de fora para dentro da sua escola, um outro profissional para avaliar”, destacou Quintairos.