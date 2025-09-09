Festival Psica 2025 confirma line-up completo com Martinho da Vila, Jorge Aragão e Dona Onete

O Festival Psica 2025 rompeu o suspense nesta terça-feira, 9. Em coletiva de imprensa realizada em um hotel no bairro da Cidade Velha, em Belém, os organizadores divulgaram a lista completa de atrações. Martinho da Vila, Jorge Aragão e Dona Onete - com um show exclusivo - são os nomes considerados "head line" deste ano.

Os pilares do samba, Martinho da Vila e Jorge Aragão, dividem o palco ainda com o peso do manguebeat do Nação Zumbi, o feat pop e vibrante de Urias e Jaloo, o reggae raiz de Edson Gomes, a poesia contundente de Luedji Luna, a rapper paulistana e vencedora do BET Awards AJULIACOSTA e a potência pirotécnica do tecnobrega de Viviane Batidão e da aparelhagem Carabao.

O line up traz ainda a atração internacional Armando Hernández, cantor colombiano que carrega a sonoridade latina em sua cumbia raiz, em um diálogo certeiro com a identidade popular que atravessa a Amazônia. Conhecido por clássicos como La Zenaida, Reina de Cumbias e No Quiero Envejecer, Armando traz ao festival uma ponte cultural que amplia a vocação pan-amazônica do festival.



Além de reunir medalhões da música, o festival também aposta nas estrelas em ascensão e traz Carol Lyne. Com letras sensíveis e batidas marcantes, ela é voz da nova geração do tecnobrega.

Esta segunda leva de shows confirmados se soma a atrações já anunciadas como Mano Brown, Marina Sena, Wanderley Andrade, BK convida Evinha, Terno Rei, Melly, Patrícia Bastos, Ronaldo Silva, Trio Manari, banda Voo Livre, Batucada Misteriosa & Toró Açú e D’água Negra compondo uma programação que ocupa as ruas da Cidade Velha e o estádio do Mangueirão, de 12 a 14 de dezembro.