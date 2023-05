Festa Lambateria marca retorno a Belém com grande baile neste sábado, 6

A Lambateria, festa de música latino-amazônica que surgiu em 2016, volta a Belém neste sábado, 06 de maio, depois de uma temporada em Ananindeua. A edição de retorno será marcada pela reunião de três artistas que estão movimentando a cena autoral dançante da cidade: o barbudo Félix Robatto, criador da Lambateria, Layse, que comanda a Quarta Tropikal, e Lucyan Costa com a Sexta Bregosa. A discotecagem será com os DJs Raul Bentes e Rebarbada.

"Depois de uma temporada muito bacana em Ananindeua em que pudemos ter contato com um público novo, estamos de volta a Belém em um novo espaço e reunindo artistas que vêm movimentando a noite na capital”, conta Félix Robatto, guitarrista, produtor musical e idealizador da festa.

A edição de retorno a Belém será na quadra da Matinha, espaço que passou por reforma, foi inaugurado no final de 2022 e vem movimentando o bairro de Fátima com eventos culturais voltados à cultura paraense.

A cantora, compositora e instrumentista Layse fez o show de inauguração da nova sede e comemora o espaço que se abriu na comunidade para o público de Belém. “O bairro da Matinha fica no meio da cidade e apesar de ser o menor, era considerado um dos bairros mais violentos de Belém e ocupar a Quadra da Matinha é importante para a valorização da cultura e uma forma de mostrar o que a arte pode fazer na vida das pessoas”, explica. Neste sábado, a artista Layse volta a se apresentar na Quadra, acompanhada por sua banda Os Sinceros e promete agitar o público: “A Lambateria vai reunir uma galera que batalha na noite, fazendo festa e formando público. Muito bacana poder reunir numa só festa essa turma que vem agitando Belém”.

A programação do sábado, 06, abre com a DJ Rebarbada mandando clássicos dos bailes paraenses a partir das 19 horas. O show de abertura é de Félix Robatto, que anima as quintas do Apoena, com seu repertório que vai da Lambada e Guitarrada ao Carimbó. A apresentação contará com participação especial de Lucyan Costa, que vai cantar os Bregas que embalam suas Sextas Bregosas, festa realizada por ele há quatro anos.

“A Lambateria é uma festa que eu frequentava antes de dar início a minha carreira. Quando comecei a fazer a Sexta Bregosa, passei a admirar ainda mais porque fazer evento é sempre um desafio e essa edição da Lambateria, que tá reunindo no palco três artistas que estão na noite, no corre, vai ser uma grande celebração e estamos preparando um show super bacana para o público”, avisa Lucyan.

Na sequência, quem sobe ao palco é a comandante da Quarta Tropikal, festa realizada às quartas no Apoena: Layse e Os Sinceros, e encerrando a noite, tem DJ Raul Bentes.

A primeira edição da Lambateria na Matinha é uma realização da Lambada Produções em parceria com o Apoena e será neste sábado, 06, a partir das 19 horas. Ingressos antecipados a R$ 15 no sympla.com.br. Happy hour de 19h às 21h.

Agende-se

Lambateria Matinha#1 com Félix Robatto, Lucyan Costa + Layse e Os Sinceros + DJ Raul Bentes + DJ Rebarbada

| Data: 06 de maio de 2022 (sábado)

| Hora: A partir das 19 horas

| Onde: Quadra da Matinha (Castelo esquina com Antônio Baena - Bairro de Fátima)

| Ingressos: De R$ 15 a R$ 25 com venda antecipada pelo sympla.com.br ou via Pix (91 98026-1595).

| Informações: @lambateria / (91) 98026-1595.