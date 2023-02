Produtora Lambateria denuncia perfil fake no Instagram

Os crimes digitais como a invasão de contas nas redes sociais por hackers e a criação de perfis fakes estão crescendo cada vez mais no mundo cibernético. A produtora Lambateria foi vítima da criação de um perfil fake no instagram recentemente, em que os criminosos usaram o perfil para divulgação de eventos, assim como o ator Kaleb Keoma, que também teve sua conta do instagram invadida por golpistas que pediam quantias em dinheiro para seus seguidores.

Segundo a produtora cultural e uma das responsáveis pelo Lambateria, Sônia Ferro, esse tipo de situação causa um grande transtorno não só para a produtora, mas principalmente para o público. “É muito complicado esse tipo de situação porque hoje em dia, as pessoas utilizam de perfis fakes não só para se beneficiar, fazendo evento, mas principalmente para filtrar dados das pessoas usando o nosso nome”, explicou.

Sônia ressalta que eles utilizam a mesma arte e a mesma logo para confundir os seguidores. “Nossa maior preocupação é que eles vendam ingressos de festas como se fosse nossa e prejudiquem aquele público fiel que está conosco desde o início. Nós já denunciamos a conta, utilizamos uma lista de transmissão para ficar ainda mais próximo do nosso público. A gente sempre teve essa comunicação bem direta, então eu reforço aqui o cuidado, para que ninguém compartilhe informações sem saber que de fato, é a nossa conta oficial”, reforçou a produtora.

Quem também sofreu com crime digital foi o ator Kaleb Keoma, dono de um instagram público. O ator teve sua conta invadida por um hacker. “Acredito que hoje a principal preocupação é quem está do outro lado da tela. Usam o nosso nome, a nossa imagem para aplicar golpes, tirar dinheiro dos nossos seguidores, é assustador”, confessou.

O ator Kaleb Keoma teve sua conta invadida por hackers (Felipe Thuan)

O ator conta que precisou da ajuda da família e dos amigos para sinalizar o que estava acontecendo. “A gente perde o controle das nossas redes sociais, então ficamos até mesmo sem ter como avisar as pessoas que aquilo é um golpe. Para os mais próximos, a gente consegue mas fica faltando muita gente, que podem cair nessas armadilhas”. Ele aconselha que o melhor caminho é cada vez mais reforçar a segurança no mundo digital.