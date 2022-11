Festival Lambateria promove programação gratuita para crianças e adultos

Esse ano o Festival Lambateria veio com novidades, além de promover o tradicional encontro de artistas de diferentes gerações no final de semana do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, resolveu também dedicar uma programação às crianças, nesta terça-feira (29), na Usina da Paz Cabanagem. A programação é de 15h as 17h.

O evento é gratuito e terá como atração o Projeto Anima Sonhos que apresentará o espetáculo com bonecos “Para onde foi Yara?”, que narra a jornada de Estrelinha do Rio, uma sereia que busca entender o porquê de ser tão diferente das outras sereias do reino mágico onde vive. Para encontrar a resposta, Estrelinha embarca em uma aventura pelas águas amazônicas em busca do único ser que poderia lhe responder: A Yara. O espetáculo tem como referência o Carimbó e trechos de músicas de mestres de cultura popular embalam a apresentação.

Sustentabilidade foi um compromisso assumido pelo Festival Lambateria que este ano contou com a consultoria do Instituto Alachaster, primeira Holding Social do Brasil voltada para o desenvolvimento da Bioeconomia e Negócios Sociais, para trabalhar a sustentabilidade em toda a sua concepção: desde o início até a execução, tudo buscando minimizar os impactos ambientais do evento.

O Festival Lambateria também está oferecendo uma programação gratuita de qualificação para o mercado musical. Nos dias 29, 30 e 1º de dezembro, o músico, pesquisador e produtor musical Félix Robatto ministrará dois workshops gratuitos. As inscrições devem ser feitas via formulário disponível na bio do perfil da @lambateria no Instagram. Os workshops serão realizados no Pupuña Estúdio, bairro de Fátima, Belém.

Nos dias 29 e 30 de novembro, ele ministra o workshop “Princípios Básicos de Gravação" em que Félix vai compartilhar conhecimentos básicos para quem está iniciando ou deseja aprender a fazer suas próprias gravações. Noções como captação de áudio e equalização serão apresentadas no encontro que terá duas turmas: uma no dia 29/11 de 9h30 às 12h30 e outra no dia 30/11 das 14h às 17h.

O segundo workshop será "Timbres de Guitarrada" em que Robatto vai compartilhar os conhecimentos adquiridos ao longo desses anos de pesquisa sobre a Guitarrada, gênero que o guitarrista representa. Os encontros também terão duas turmas: uma no dia 30/11 de 9h30 às 12h30 e outra no dia 1º/12 de 14h às 17h.

As ações do Festival Lambateria não encerram com a programação gratuita. Ainda no mês de dezembro, será apresentado um EP trazendo cinco faixas com músicas feitas por artistas que participaram da quinta edição do evento e um compacto com os melhores momentos da grande noite do Festival Lambateria, que será disponibilizado na internet e exibido na TV Cultura do Pará no dia 29 de dezembro de 2022.

O Festival Lambateria foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear), ao lado de nomes como Azuliteral, Daniel ADR e Raidol, por exemplo. No Estado, a plataforma já ofereceu recursos para mais de 75 projetos até 2021, como Manoel Cordeiro, Dona Onete, Pinduca, Felipe Cordeiro e Thaís Badú.

O Festival também conta com o apoio da Secretaria de Turismo (Setur)/Governo do Pará e Apoena Espaço Cultural.

Serviço

Programação Gratuita Festival Lambateria

Espetáculo "Pra onde foi Yara?" + Arte e Som - vivência com instrumentos musicais e bonecos do Projeto Anima Sonhos

Local: Teatro da Usina de Paz Cabanagem (Avenida Damasco, 37 - Cabanagem - Belém/PA)

Data: 29 de novembro de 2022 (terça-feira)

Hora: 15h às 17h

Entrada: Gratuita sujeito à lotação do espaço