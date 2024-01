Festa do Peão de Barretos libera venda de ingressos; saiba mais

O maior rodeio da América Latina acontece anualmente no Brasil, no interior de São Paulo. A Festa do Peão Boiadeiro de Barretos está em sua 69ª edição e as vendas de ingressos estão disponíveis a partir desta quarta-feira (17). O festejo dura 11 dias e ocorre de 15 a 25 de agosto. Os ingressos podem ser conferidos aqui.

No total, a Festa do Peão tem nove setores, sendo eles: Parque/Rodeio/Show, Camarote Arena Premium, Camarote Brahma, Camarote Open Super Bull, Camarote Dagente, Área Vip, Pista Prime, Pista Gold e Stage Prime. Até o momento, os ingressos variam de R$ 45,00 a R$ 1.390,00.

A festa é realizada no Parque do Peão, em Barretos, São Paulo. Em uma área com mais de 2 milhões de metros quadrados, a Festa do Peão conta com o tradicional rodeio, palcos para shows, feira comercial e espaço para camping - que serve como hospedagem no local. Confira aqui sobre Camping Independentes e Camping Provas.

As duplas Jorge & Mateus e César Menotti & Fabiano (embaixadores da festa) são atrações confirmadas no evento, assim como cantor norte-americano Cody Johnson. O restante da programação deve ser divulgado em breve pela organização do evento. Mais de 100 shows são esperados pelo público.

As formas de pagamento dos ingressos disponibilizadas são PIX ou cartão de crédito (até 12x sem juros). Os ingressos são vendidos por dia de evento e, a cada CPF, é possível comprar até dois ingressos para solidário ou inteira do Parque/Rodeio/Show; apenas um ingresso para meia do Parque/Rodeio/Show; e até dois ingressos para demais setores.

Valores dos ingressos divulgados no dia 17 de janeiro

15/08, quinta-feira

Parque/Rodeio/Show - Meia: R$ 45

Parque/Rodeio/Show - Solidário: R$ 65

Parque/Rodeio/Show - Inteira: R$ 90

Camarote da Gente - Único: R$ 100

Área Vip - Único: R$ 120

Camarote Open Super Bull Ballantine’s - Único: R$ 390

Camarote Arena Premium - Único: R$ 520

16/08, sexta-feira

Parque/Rodeio/Show - Meia: R$ 90

Parque/Rodeio/Show - Solidário: R$ 130

Parque/Rodeio/Show - Inteira: R$ 180

Camarote da Gente - Único: R$ 290

Pista Gold - Único: R$ 360

Área Vip - Único: R$ 360

Camarote Open Super Bull Ballantine’s - Único: R$ 840

Pista Prime - Único: R$ 950

Camarote Arena Premium - Único: R$ 990

17/08, sábado

Parque/Rodeio/Show - Meia: R$ 125

Parque/Rodeio/Show - Inteira: R$ 250

Camarote da Gente - Único: R$ 420

Pista Gold - Único: R$ 620

Área Vip - Único: R$ 620

Camarote Open Super Bull Ballantine’s - Único: R$ 1.1200

Pista Prime - Único: R$ 1.320

Camarote Arena Premium - Único: R$ 1.390

18/08, domingo

Parque/Rodeio/Show - Meia: R$ 45

Parque/Rodeio/Show - Solidário: R$ 65

Parque/Rodeio/Show - Inteira: R$ 90

Camarote da Gente - Único: R$ 110

Área Vip - Único: R$ 120

Queima do Alho - Único: R$ 130

Camarote Open Super Bull Ballantine’s - Único: R$ 390

Camarote Arena Premium - Único: R$ 490

19/08, segunda-feira

Parque/Rodeio/Show - Meia: R$ 20

Parque/Rodeio/Show - Solidário: R$ 30

Parque/Rodeio/Show - Inteira: R$ 40

20/08, terça-feira

Parque/Rodeio/Show - Meia: R$ 20

Parque/Rodeio/Show - Solidário: R$ 30

Parque/Rodeio/Show - Inteira: R$ 40

21/08, quarta-feira

Parque/Rodeio/Show - Meia: R$ 25

Parque/Rodeio/Show - Solidário: R$ 35

Parque/Rodeio/Show - Inteira: R$ 50

Área Vip - Único: R$ 70

Camarote Arena Premium - Único: R$ 480

22/08, quinta-feira

Parque/Rodeio/Show - Meia: R$ 70

Parque/Rodeio/Show - Solidário: R$ 95

Parque/Rodeio/Show - Inteira: R$ 140

Camarote da Gente - Único: R$ 210

Pista Gold - Único: R$ 240

Área Vip - Único: R$ 240

Camarote Open Super Bull Ballantine’s - Único: R$ 630

Pista Prime - Único: R$ 720

Camarote Arena Premium - Único: R$ 790

23/08, sexta-feira

Parque/Rodeio/Show - Meia: R$ 95

Parque/Rodeio/Show - Solidário: R$ 130

Parque/Rodeio/Show - Inteira: R$ 190

Camarote da Gente - Único: R$ 390

Pista Gold - Único: R$ 450

Área Vip - Único: R$ 450

Camarote Open Super Bull Ballantine’s - Único: R$ 1.090

Camarote Arena Premium - Único: R$ 1.290,00

24/08, sábado

Parque/Rodeio/Show - Meia: R$ 135

Parque/Rodeio/Show - Inteira: R$ 270

Camarote da Gente - Único: R$ 520

25/08, domingo

Parque/Rodeio/Show - Meia: R$ 60

Parque/Rodeio/Show - Solidário: R$ 85

Parque/Rodeio/Show - Inteira: R$ 120

Camarote da Gente - Único: R$ 140

Pista Gold - Único: R$ 160

Área Vip - Único: R$ 160

Camarote Open Super Bull Ballantine’s - Único: R$ 390

Camarote Arena Premium - Único: R$ 650

