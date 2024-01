Jaloo realiza show especial em São Paulo apresentando sua trilogia na íntegra

A cantora e compositora paraense Jaloo apresentará no palco da Audio, em São Paulo, no dia 05 de abril, seu show “Jaloo em 3 Atos”. O projeto é um mergulho profundo da artista em sua obra e interpreta os três álbuns na íntegra. Acompanhada por uma banda composta por George Costa (percussão, bateria e programações), Bia Chantal (guitarra e sintetizador) e Michele Cordeiro (guitarra), Jaloo receberá convidados especiais, ainda não revelados. O show contará ainda com dança, as presenças das bailarinas Yorrana Soares, Vinnycias Silva, Luiza Magalhães e Thainá Souza. As coreografias foram criadas por Jaloo, em colaboração com Luiza e Yorrana.

VEJA MAIS

Segundo a cantora paraense, poder apresentar e interpretar seus três discos no mesmo show será um momento único e desafiador. “Serão 3 atos e cada ato vai trazer um disco e uma era! Teremos troca de figurino, baile e luz especiais para cada momento porque a ideia é revisitar tudo com carinho e fazer um show inesquecível. Estou muito empolgada”, afirmou.

Lançado em outubro, “Mau” é o terceiro álbum solo da artista e o primeiro 100% autoral. Após os discos “#1”, trabalho que aborda o nascimento e a infância da cantora e a retrata como pessoa andrógina; e “ft. (pt. 1)”, que representa o amadurecimento e exalta a masculinidade de Jaloo; “Mau” traz uma grande celebração ao feminino e coloca no centro temas como o prazer, a liberdade e o risco.

Jaloo explicou que o disco é íntimo. “Foi feito no computador e gravado no meu quarto. As palavras emitidas nele foram escritas por essa mesma pessoa que se interessa pelo novo e músicas feitas com esmero. Acredito ser eletrônico intenso, brasileiro e urgente!”, contou a artista.

Com referências que vão desde o phonk, ritmo importado da Rússia, até hyperpop, ska e calypso, o álbum traz canções que revelam a sua verdade e tocam em assuntos profundos, mas com o bom humor característico da cantora, que canta, arranja, produz e compõe todas as faixas.

Trajetória

Jaloo surgiu no cenário musical em 2010, realizando remixes e mashups especialmente entre artistas internacionais e nacionais. Em 2014 lançou o EP Insight, com três músicas originais e um cover de "Oblivion", da Grimes, recebendo elogios da própria. O álbum de estreia, que tem direção artística de Carlos Eduardo Miranda, veio em 2015 e chamou atenção não apenas pelas batidas, letras e melodias, mas também por ser uma artista com habilidade para se envolver em cada fase do processo criativo do álbum.

Em 2018, Jaloo fez a sua estreia como atriz no filme “Paraíso Perdido”, de Monique Gardenberg. Já em 2020 estreou na direção musical no segundo álbum de Gaby Amarantos. No disco, além da direção, Jaloo produz, compõe e ainda canta em uma das faixas. Em 2021 foi a vez de assumir uma nova persona, “Amado”, e montar uma banda: Os Amantes. Jaloo se une ao duo strobo em um disco com 10 faixas.

Agende-se

Data: 05 de abril (sexta-feira)

Hora: 21h

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 - Barra Funda - São Paulo - SP

Classificação: 18 anos