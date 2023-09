Jaloo libera pré-save de novo single que traz uma letra apimentada

A cantora paraense Jaloo liberou o pré-save do seu novo trabalho: “Quero te ver gozar”. Marcada para chegar em todas as plataformas de música, no dia 27 de setembro, o single chega para mexer com os sentimentos do público.

Nascida em Castanhal, Jaloo chega com esta novidade que vem com uma pegada eletrônica, visceral e dançante, que é característica da sua nova fase. “Quero te ver gozar” aborda sobre a dificuldade de lidar com o prazer do outro, após o término de um relacionamento amoroso. Segundo a artista, a música não tem uma pegada melancólica, o tom é de liberdade e amadurecimento. “A vida segue, e está tudo bem!”, fala Jaloo.

Mesmo que faltem alguns dias para o lançamento, a artista segue tranquila sabendo que o melhor vai ser entregue: “É estranho eu falar isso, mas não tem ansiedade exatamente. O que tem é alegria, eu estou muito feliz de colocar essas músicas para o mundo, para as pessoas que gostam do meu trabalho e para todos que quiserem conhecer essa nova versão de mim”.

Os versos de “Quero te ver gozar” mostram sentimentos íntimos de Jaloo. “A letra faz parte da surpresa. As pessoas vão perceber que é uma letra muito adulta, assim como ‘Mau’. Elas refletem uma fase nova na minha vida, com 36 anos, 12 morando em São Paulo. Uma pessoa que já teve alguns relacionamentos de diversos tipos e hoje tem um entendimento da vida mais maduro, no bom sentido da coisa, e isso me traz mais possibilidades nas letras”, disse.

O single faz parte do novo álbum da artista, que marca o seu retorno à cena, após um período de quatro anos sem lançamentos. Todo autoral, com tom mais biográfico, o disco vai explorar o lado mais feminino da cantora, que se identifica com o gênero fluido. O trabalho será lançado pelo selo Elemess.

“É um disco feito no computador e gravado no meu quarto. As palavras emitidas nele foram escritas por essa mesma pessoa que se interessa pelo novo e músicas feitas com esmero. Acredito ser eletrônico intenso, brasileiro e urgente”, adianta Jaloo.

A artista idealizou uma trilogia desde o lançamento do seu primeiro álbum em 2015, o “#1”. Em 2019, veio o segundo“ft. (pt. 1)”, e agora em 2023, chega o terceiro projeto. Desse álbum, Jaloo já liberou o single “Mau”, que chegou ao público em 30 de agosto.

“Mau traz ousadia nas palavras, nos vocais e na sonoridade. Acredito ser a música mais atrevida que já fiz na vida ", confessa Jaloo. O single também chegou com um videoclipe em seu canal de YouTube.

A cantora e compositora aborda na faixa os sentimentos e prazeres do ser humano em sua essência, comparando-os ao instinto de um animal. “A gente se percebe como bicho mesmo, somos mais um no meio da natureza”, conta Jaloo. Na letra a artista ainda deixa claro que não quer negar seu órgão sexual, tem orgulho e deseja que essa história seja contada.