Após sucesso com a Banda Pegada Morena, Mara Borges anuncia carreira solo

Após dois anos no comando da Banda Pegada Morena, a cantora paraense Mara Borges, anuncia sua carreira solo: “Em respeito aos meus fãs e o sucesso que o grupo trouxe, agora decidi investir no meu nome, na minha marca e criar agora a minha história”.

A artista é natural de Breves, na Ilha do Marajó, começou a cantar desde criança por influência do avô. Agora, com o seu nome à frente do projeto, Mara vai apostar no Brega, um dos ritmos característicos do Estado.

VEJA MAIS

“O Brega pra mim é o meu xodó, sabe? No meu antigo show e no novo agora, como Mara Borges, toco de tudo, mas o nosso ritmo paraense, ahhh… esse não pode ficar de fora”, garantiu a artista.

Sobre o futuro na carreira, a artista garante que vem novidades por aí: “Quero dizer ao público, aos contratantes que vem um show novo, lindo, com uma mega estrutura e também uma nova música de trabalho nos próximos meses, aguardem!”, diz Mara.