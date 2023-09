Preta Gil emociona público com relato de sua vitória sobre o câncer

A cantora Petra Gil fez um discurso emocionante sobre a vitória contra o câncer. A comoção foi durante o show "Gilberto Gil & Família", na turnê "Nós A Gente", em São Paulo, realizado na última quinta-feira (14). As imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

Aos 49 anos, Preta teve alta médica desde o dia 10 de setembro, após série de tratamentos e cirurgia para neutralizar e retirar o tumor no reto. Toda a luta até a remissão foi árdua para a cantora, que enfrentou 28 dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em suas próprias palavras no Instagram, Preta Gil compartilhou a gratidão: "A tão sonhada alta chegou. Foram 28 dias de internação. Dias desafiadores, onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor", desabafou.

O diagnóstico de câncer no no intestino ocorreu início do ano. Ela optou por permanecer no hospital para realizar a quimioterapia, explicando em suas redes sociais: "Muita gente pode ir com uma bombinha para casa, uma bombinha de infusão de um medicamento, mas eu prefiro fazer no hospital por conta dos enjoos, da tontura, me sinto mais segura. Fico lá três dias, volto para casa e fico 12, e volto para o hospital."

Em abril, os médicos decidiram interromper a quimioterapia e iniciar a radioterapia, conforme explicou em um vídeo: "Eu de fato melhorei demais o meu estado de saúde. Foi uma semana em que eu me recuperei em casa e isso faz toda a diferença [...] os médicos resolveram que não vou mais fazer quimioterapia e que vou partir direto para a radioterapia. Então começo daqui uma semana."

Essas duas fases iniciais tinham como objetivo reduzir o tumor para tornar a cirurgia possível, que finalmente aconteceu em 16 de agosto. Após a operação, Preta Gil usou uma bolsa de colostomia por um período, como explicou em uma entrevista a Ana Maria Braga: "Eu vou ter que usar uma bolsa de colostomia, vou fazer uma operação no reto, então tem que dar um sossego para cicatrizar. A gente tem muito esses monstros: ai, meu Deus, a bolsa. Mas os médicos me mostram como é, como faz. Para tudo na vida a gente tem uma solução, tem que manter o otimismo."