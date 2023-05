Durante tratamento de câncer, Preta Gil faz aparição rara para prestigiar show de Caetano Veloso

A cantora Preta Gil fez uma rara aparição na noite da capital paulista, após estar tratando um câncer de intestino. A artista foi prestigiar o show de Caetano Veloso durante o C6 Festival, no Parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo.

Ela chegou ao local acompanhada de amigos, como Gominho, que saiu do emprego para ficar mais próximo da cantora durante o tratamento contra o câncer que ela enfrenta. Essa foi a primeira vez que Preta foi a um evento público com tanta gente desde seu diagnóstico de câncer no intestino.

Mas a cantora não foi a única estrela a passar por lá. Luisa Sonza, Linn da Quebrada, Paola Carosella, Arnaldo Antunes e outras celebridades também assistiram ao intérprete de “Marinheiro Só”.

Preta fez um desabafo no Dia das Mães sobre as dificuldades na batalha contra a doença: “Estamos passando por um processo de cura e não é fácil. É um processo muito doloroso muito difícil, mas que fortalece muito a gente. Tenho certeza de que todas nós vamos sair dessa jornada fortalecidas, transformadas”.

