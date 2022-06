Os Amantes e Lucas Estrela & Strobo estreiam em Belém show de turnê internacional

Os Amantes - parceria de Jaloo e o duo Strobo (Leo Chermont e Arthur Kunz) - e Lucas Estrela & Strobo estreiam em Belém o novo show que será levado em turnê pela Europa, em breve. A estreia será nesta sexta-feira, 3, na Casa de Samba, a partir das 21h. A festa contará também com as participações da DJ Luiza Lux e do DJ Damasound.

“A nova banda Os Amantes têm um som de brega pop moderno com pegada paraense, e o Lucas Estrela é um dos melhores guitarristas da geração dele, que vai levar guitarrada e um caldinho de carimbo”, classifica o produtor cultural Marcelo Damaso, da Se Rasgum Produções, que está promovendo a turnê.

A turnê surgiu do convite feito ao Festival Se Rasgum, pelo Festival Les Escales, para levar um artista do Brasil para Saint Nazaire, na França. A Se Rasgum escolheu um combo que levasse a estética da música produzida no Pará, com um olhar moderno. A partir disso, foram agendados 13 shows que serão realizados em Portugal, Espanha, Inglaterra e Alemanha. A turnê acontece de 21 de julho a 9 de agosto.

Os Amantes surgiu em 2016 como um projeto paralelo dos artistas, que já rendeu álbum homônimo tendo Jaloo no vocal e sintetizadores, Leo Chermont na guitarra e Arthur Kunz na bateria e na programação.

Lucas Estrela vai se apresentar junto com Strobo. (Prix Chemical/ Divulgação)

Já no show Lucas Estrela & Strobo, o som instrumental de Lucas se reporta à vida em Belém com guitarrada e tecnobrega no álbum “Sal ou Moscou” e a experiência de carimbó, música digital e tecnoguitarrada no álbum “Farol”.

“A escolha desses artistas é porque eles representam a sonoridade da música pop moderna contemporânea que representa esse momento da música amazônica. Essa roupagem a gente acha que vai ser bem interessante para agradar um público mais amplo que pode enxergar a música daqui como regional”, acrescenta a produtora cultural Renée Chalu, da Se Rasgum Produções.

“A gente quis levar um projeto que trouxesse a cara e o tempero da música amazônica feita no Pará, principalmente para a Europa, colocando o brega e a guitarrada. Pensamos num projeto pequeno que pudesse circular com facilidade”, destaca Damaso.

Agende-se:

Shows Os Amantes (Jaloo e Strobo), Lucas Estrela, DJs Luiza Lux e Damasound

Dia: sexta-feira, 3

Local: Casa do Samba (Avenida Tamandaré, esquina com Dr. Assis)

Ingressos: R$ 50 antecipado pelo www.sympla.com.br/serasgum