Festa a bordo: Nas Ondas do Carabao 2025 agita Belém neste domingo (14)

Segundo Carabao, a ideia do evento surgiu em 2024, atendendo a pedidos do público e seguindo a tradição de projetos “a bordo” já consolidados na cidade

Laura Serejo

Belém se prepara para receber mais uma edição do 'Nas Ondas do Carabao 2025', que acontece neste domingo (14). O evento cultural, que vem se tornando tradicional na cidade, promete unir música, diversão e experiências memoráveis para o público adulto. Com ingressos limitados, a festa terá atmosfera lúdica inspirada no universo marítimo e nos cruzeiros da região, garantindo uma experiência única e envolvente.

A grande novidade desta edição é a realização do evento 100% a bordo, navegando pela Baía do Guajará e pelos rios da Grande Belém, proporcionando uma experiência única e envolvente. Os principais destaques musicais da noite serão o grupo Carabao, conhecido como “O Máximo do Marajó”, e a banda Nosso Tom, referência nos ritmos paraenses e nas festas da cidade. Com repertório animado e contagiante, ambos prometem fazer o público dançar do início ao fim.

O nascimento do 'Nas Ondas do Carabao'

Segundo Carabao, a ideia do evento surgiu em 2024, atendendo a pedidos do público e seguindo a tradição de projetos “a bordo” já consolidados na cidade. “O Nas Ondas do Carabao nasceu pela nossa equipe e alguns produtores de Belém. Observamos que outras aparelhagens já tinham seus projetos a bordo, e o público pedia o do Carabao. Não deu outra: criamos o nosso e foi um sucesso total”, contou a equipe do evento.

Desde então, a proposta do Nas Ondas do Carabao tem sido oferecer música de qualidade, entretenimento e valorização da cultura nortista, especialmente os ritmos que celebram o Marajó e o Pará.

Temática e experiência para o público

A edição 2025 traz uma temática diferenciada, focada no entretenimento e na música de alta qualidade. “Esse ano, nossa temática vai ser diferente das demais. Vamos transmitir muito entretenimento e música boa”, afirma a organização.

A festa promete oferecer ao público uma experiência memorável, com repertório marcante e uma praça de alimentação completa, com bebidas e drinks gelados, pensada para garantir conforto e diversão aos participantes.

Além da música, o evento aposta na interação e em surpresas para o público. “Além do show do nosso quarteto de DJs do Carabao, teremos também a surpresa de mesclar os ritmos marcantes e de saudade com o pagode do Nosso Tom, ritmos que o público ama e sempre interage cantando e dançando”, explica a equipe da aparelhagem.

Valorização da cultura local

A musicalidade do Marajó e do Pará é um dos pilares do Nas Ondas do Carabao. “Queremos criar uma experiência memorável e impactante para o público, preparando um repertório musical que já é nossa especialidade nos grandes eventos, coerente com o tema desta edição”, destacam os organizadores.

O evento também reforça a importância de valorizar os ritmos e tradições locais. “Somos uma aparelhagem referência na musicalidade nortista e isso nos dá muito orgulho. Podemos levar nossos ritmos a todos os cantos do Pará e do Brasil, promovendo a valorização da cultura, dos costumes e da tradição amazônica”, acrescentam.

Diferenciais desta edição e planos futuros

A edição 2025 se destaca por ser a primeira totalmente a bordo, proporcionando uma experiência que mistura diversão, música e uma paisagem única pelos rios da região. “Será o primeiro evento a bordo com ritmos de brega e pagode, estilos que o público belenense adora. Será memorável e imperdível”, enfatizam os produtores.

Para os próximos anos, a proposta é continuar aprimorando o evento, oferecendo maior conforto e segurança ao público. “A cada ano estudamos formas de melhorar nosso evento para garantir o melhor para nossos seguidores”, concluem.

Um convite para dançar e celebrar

Com atrações que transitam entre o brega, o pagode e ritmos que marcam a cultura nortista, o Nas Ondas do Carabao 2025 promete ser mais do que uma festa: uma experiência cultural única, capaz de aproximar o público da tradição musical do Pará e da energia contagiante dos cruzeiros da região.

Quem participar poderá se divertir, dançar e celebrar a música paraense, vivendo momentos inesquecíveis em um cenário que mistura festa e cultura, tradição e inovação. Para os amantes de música, mar e cultura local, este é um evento que não pode ficar de fora da agenda.

Apesar de seu caráter cultural e festivo, o Nas Ondas do Carabao 2025 é exclusivo para maiores de 18 anos. A medida visa preservar a segurança de crianças e adolescentes, considerando a presença de bebidas alcoólicas e a dinâmica do evento a bordo. A organização reforça que essa decisão é pensada para garantir o bem-estar de todos os participantes. 

.
