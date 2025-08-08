Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Novo Carabao chega para celebrar a cultura paraense ao máximo

Estreia da nova estrutura da aparelhagem será neste sábado (9), a partir das 21h, na sede da Tuna Luso Brasileira, com muito agito para quem gosta de dançar junto e separado

Eduardo Rocha
fonte

DJs do Carabao: missão de levar entretenimento aos paraenses ganha novo momento neste sábado (9) (Foto: Divulgação)

O paraense ouve música no celular, nas redes sociais em geral, no radinho de pilha, no toca-disco e em outros suportes, em lugares diversos. Mas, onde o paraense celebra mesmo bons momentos com a música é nas festas, com aparelhagem sonora botando todo mundo para dançar e muito. Por isso, a chegada do Novo Carabao - O Máximo do Marajó, aparelhagem com apenas três anos de estrada mas que caiu na preferência do povo, é a grande pedida da hora. A estreia (lançamento oficial) vai ocorrer neste sábado (9) no estacionamento da sede da Tuna Luso Brasileira, no bairro do Souza, a partir das 21h, quando, então, os DJs do Carabao vão fazer a festa com muito brega, baladas, melody, “as marcantes” e, o que não pode nunca faltar, o Baile da Saudade. 

E essa celebração não se restringe apenas à música produzida no Estado do Pará, mas, de forma bem expressiva, refere-se à cultura paraense. O Carabao surgiu no Arquipélago do Marajó, no norte do Pará, em 2022. Portanto, as referências da aparelhagem são notoriamente marajoaras, isto é, têm a cara do Pará: todos os integrantes do Carabao prezam por elementos que remetem à identidade paraense. Além das músicas que a galera gosta de dançar, o DJ Tom Máximo tem sua imagem vinculada ao chapéu marajoara, por exemplo.

Para animar as festas dentro e fora do Pará, em uma maratona com shows a cada semana, o Carabao conta com os DJs Tom Máximo, André (filho dele), Silvinho e Dalton. Ao todo, são 30 pessoas colocando a aparelhagem  para funcionar a toda.  

Essa identidade regional está presente na nova estrutura do Carabao, atrelada à tecnologia e tradição. Tudo para realçar ainda mais os momentos de quem vive o Pará 24 horas por dia, com muito som, luz, pirotecnia e interatividade com o público. Entra em cena uma nova estrutura com material inédito de som, iluminação a LED e itens de palco, compondo um novo perfil da aparelhagem.

Tanto que o novo slogan “O Máximo do Marajó” vem justamente para marcar o Carabao como uma das maiores referências em entretenimento do Norte do Brasil e é uma referência ao DJ principal, Tom Máximo.

Aparelhagem Carabao Fotos Divulgação

Até então, o Carabao apresentava-se como “O Furioso do Marajó”, mas, agora, consolidado no coração dos paraenses, ele inova como “O Máximo do Marajó”. Isso sem perder suas raízes amazônicas, ancoradas, entre outros itens, no fato de que o nome “Carabao” (búfalo d´água) foi adotado a partir de pesquisa feita por Tom sobre a variedade de búfalos, animal símbolo do Marajó. 

Alma dançante

O DJ Tom Máximo tem plena consciência do que significa esse novo momento para o Carabao. “A chegada do novo Carabao representa mais do que o lançamento de um projeto musical, é um reencontro com a alma dançante do Pará. Para quem é paraense e carrega no corpo o ritmo do tecnobrega, do melody, do carimbó e de tantas outras batidas regionais. Além disso, o novo Carabao também desperta expectativa e orgulho. Expectativa por novidades e orgulho porque é um projeto que exalta o que é nosso, feito com a energia do povo paraense”, enfatiza.

O Carabao faz tanto sucesso onde passa, como frisa Tom, porque “ele é mais do que um som, é uma experiência coletiva de energia, identidade e pertencimento”. “O Carabao é forte. Ele traz o símbolo do búfalo, um animal que remete à força, à imponência e à cultura do Marajó. Isso cria uma marca única, que se impõe com presença tanto no palco quanto nas redes sociais. Por onde passa, o Carabao leva o Pará junto ”, acrescenta. 

Tom Máximo destaca que a seleção musical da aparelhagem “é feita para levantar a pista, valorizar a cultura local e, ao mesmo tempo, surpreender o público com mistura, ousadia e estilo”. “O Carabao toca de tudo um pouco, ele adapta, remix, recria. É como se tudo que ele tocasse ganhasse a cara do Pará, com o peso da aparelhagem”, detalha o DJ. Andresa Gonçalves, Tom Máximo e Caicô Abdon são os três sócios gestores da aparelhagem. Andresa é a primeira mulher proprietária de aparelhagem no Pará.  

A experiência de comandar um programa na Rádio Liberal FM (o “Liberô Carabao”, de segunda a sexta, das 18h às 19h) tem sido emocionante, desafiadora e, acima de tudo, muito gratificante. Levar o som do Carabao para o rádio é como abrir uma nova trilha no meio da floresta: a gente sabe a direção, sente o instinto, mas todo dia descobre algo novo no caminho”, diz.

“Apresentar ao lado do meu filho, que se chama DJ André Máximo, torna tudo ainda mais especial. É uma conexão de gerações: eu trago a bagagem da aparelhagem raiz, e ele vem com a energia do novo, a pegada do digital, as tendências do momento. É búfalo e raio laser juntos. Força e futuro”, salienta o DJ Tom Máximo.

Para quem está na expectativa para conhecer o novo Carabao, a mensagem de Tom é: “O recado que eu mando pra todos os fãs do Carabao, com a chegada dessa nova estrutura, é direto do coração: ‘Se preparem, porque o búfalo está vindo mais forte do que nunca e agora é com potência máxima!’ ”.

 

Serviço:

Data: 9 de agosto de 2025      

Horário: 21h      

Local: Tuna Luso Brasileira – Estacionamento      

Realização: Equipe Carabao — O Máximo do Marajó      

Contato para shows: (91) 98145-5452 (Andresa Gonçalves)      

Redes sociais: @carabaoficial





 

