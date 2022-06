Felipe Neto rebate comentário de Tiago Leifert: 'O cara se vê em uma casta superior'

Felipe Neto voltou a rebater os comentários de Tiago Leifert na web. Dessa vez, o jornalista chamou o youtuber de inferior, durante a sua participação na conversa ao vivo entre Leifert e Rica Perrone, que são parceiros no canal de YouTube '3 na Área'. Na ocasião, Felipe foi menosprezado pela dupla após comentar que o ex-apresentador defende o discurso da elite.

"Queria te parabenizar, porque você é oficialmente um desafeto de Felipe Neto. Você atingiu um patamar notável na sua incrível trajetória", brincou Perrone.

"Nós estamos aqui falando de seleção brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol, do que perder tempo com galerinha de Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá. Vamos honrar vocês [espectadores] com conteúdo e não ficar falando de gente inferior", disse Tiago.

Após essa declaração, Felipe Neto falou sobre o desafeto em sua rede social e relembrou a polêmica do jornalista com o ator Ícaro Silva: "Tiago Leifert me chamando de 'gente inferior' é perfeito. É o resumo exato de como ele se enxerga, só que sempre escondia… Agora todo mundo pode ver quem o cara é".

"Agora vocês entendem o 'pagamos o seu salário!' que ele falou para o Ícaro Silva, né? O cara se vê em uma casta superior, de fato. O problema ali é profundo na cabeça do playboy. Enfim, melhor parar de chamar o rapaz de playboyzinho, senão ele foge para Miami", criticou Felipe.

Entenda a polêmica

A trocas de farpas começou quando o Tiago participou do podcast 'Cara a Tapa'. Durante a entrevista, o ex-apresentador do 'The Voice' levantou a possibilidade de uma terceira via para as eleições presidenciais de 2022. "Bolsonaro foi muito mal, e o Lula não dá. Fez um bom governo em 2002, entendo a figura que ele é, a importância que tem, mas não consigo fazer malabarismo mental de tudo o que aconteceu", declarou.

Após o comentário repercutir bastante nas redes sociais, Felipe Neto resolveu comentar e criticou Tiago. "Se de um lado tem um genocida, assassino, aliado de milícias, corrupto, vagabundo que não trabalha, que destruiu a economia, destruiu a imagem do país no mundo, entregou a Amazônia, exterminou povos indígenas…", comentou.

"E você vota nulo porque está alinhado com um discurso de elite… Você é um nojo. Surpreende um total de zero pessoas", concluiu ele.

