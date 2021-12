VÍDEO: Tiago Leifert volta a responder Ícaro Silva após polêmica em torno do BBB: 'Eu fui atacado'

A polêmica envolvendo Big Brother, Tiago Leifert e Ícaro Silva ganhou um novo capítulo. Após troca de farpas públicas depois que o ator chamou o BBB de "entretenimento medíocre", Leifert novamente se manifestou nessa segunda-feira (27), respondendo a um texto de Silva.

"Mas é que esses últimos dias foram importantes para esfriar a temperatura e para eu me acalmar também, porque eu achei que eu tinha escrito algo super óbvio, uma constatação simples até de como as coisas funcionam. Mas o que eu disse foi jogado para um lugar que não é meu, catapultado para lugares que eu desconheço e não foi o que eu falei. E vocês que me seguem sabem que não foi o que eu falei, mandaram mensagem", disse Tiago, se referindo ao fato de Ícaro ter dito que quem pagava seu salário era o talento do ator, não o reality.

"Eu não consigo ver onde está a ofensa numa constatação simples dessa, de saber que o nosso trabalho, todo mundo junto, um ajuda a pagar o salário do outro. Não consigo. Se pegar isso que eu falei e transformar em qualquer outra coisa, eu não vou acompanhar, eu não vou até lá porque não foi isso que eu falei", reforçou em outro momento.

Tiago revelou que foi atacado até por sua religão, e que teve familiares e pressoas próximas atingidas por toda a polêmica que ganhou as redes sociais nos últimos dias.

"Eu fui atacado por causa da minha religião, fui atacado por causa da minha família e eu não fiz isso em nenhum momento. Eu não ataquei a família de ninguém, eu não ataquei a índole de ninguém, eu não ataquei a trajetória de ninguém, não fiz isso em nenhum momento, minha postagem está lá, é só... E por último, nesse delírio que aconteceu nos últimos dias, no último parágrafo de uma carta escrita para mim, tripudiam, ironizam um problema pelo qual estou passando que nem eu estava preparado para falar", complementou.