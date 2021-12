Pai de Tiago Leifert defende o filho na treta que envolve Ícaro Silva: 'Estava na hora'

Gilberto Leifert postou um texto nos comentários de uma publicação do filho, Tiago Leifert, para defendê-lo dos comentários de Ícaro Silva insinuando que o ex-apresentador do "Big Brother Brasil" teve privilégios na Globo por ser filho de um diretor da área comercial. O publicitário, que ocupou cargo de chefia na emissora por 30 anos, disparou: "O esporte preferido dos brasileiros não é o futebol. É o falar mal dos outros".

Ele começa o texto dizendo que Tiago "talvez não goste de ver seu pai tratando deste tema em público, mas estava na hora". Em seguida, diz que nunca interferiu no trabalho do filho, mas reconhece que os chefes de Tiago eram seus colegas. "Jamais me meti nos assuntos que diziam respeito ao seu trabalho. Essa era a nossa regra do jogo (minha e sua) e meus pares a presumiam", destaca no texto.

"Colocar o filho na telinha e expô-lo ao escrutínio diário da diretoria, do público, do mercado publicitário e da crítica não é o jeito mais suave e menos chamativo de nepotismo", argumenta Gilberto. O publicitário afirma que "já enxergava o potencial" do filho quando o apresentou à TV Gazeta aos 16 anos, quando Tiago teve sua primeira experiência como repórter (sem remuneração, ressalta). Gilberto relembra a passagem do filho na faculdade nos Estados Unidos e finaliza: "Não se preocupe com quem nega nossos méritos e desmerece nossas conquistas", disse.