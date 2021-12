Ícaro Silva responde alfinetada de Tiago Leifert sobre 'BBB': 'Trajetória filha da put*'

Após Ícaro Silva causar polêmica na internet com o seu comentário sobre o "Big Brother Brasil" e o ex-apresentador do reality, Tiago Leifert, o responder, o ator decidiu esclarecer o que disse e responder o jornalista. Em seu texto publicado no seu perfil no instagram, Ícaro começou agradecendo pelo apoio que vem recebendo em meio à polêmica.

VEJA MAIS

Ele ainda afirma que respeita os participantes de programas como o "BBB", e sua crítica é direcionada especialmente ao reality. "Por mais que eu não seja um entusiasta do entretenimento que os realities desse tipo proporcionam, não tenho nem a capacidade moral de questionar quem, pelos próprios motivos, embarca nessa proposta. Eu já participei de 3 reality shows e um deles, o ‘Show dos Famosos’ (entretenimento de altíssima qualidade), foi decisivo para a minha carreira”, conta ele.

O ator ainda rebateu o comentário que Tiago fez a respeito da Rede Globo pagar o salário do artista e que ele deveria procurar trabalhos em outros lugares. "Para uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada e empregada ela prescisa ser realmente excelente. Então não tem como você estar pagando o meu salário, Tiago. Não fossem o meu talento, minha história e trajetória filha da p*** diária e essa cara bonita eu acho que nem vivo estaria", disse ele.