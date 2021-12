Tiago Leifert alfineta Ícaro Silva após comentário do ator sobre 'BBB 22': 'Pagamos seu salário'

O ex-apresentador "Big Brother Brasil", Tiago Leifert, utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (21), para criticar o ator Ícaro Silva, que ofendeu o reality show e afirmou que tinha “ódio por entretenimento medíocre". Na publicação, ele escreveu uma mensagem em que se refere diretamente ao artista e o pede para ser “adulto” com a situação.

Leifert usou um print do comentário feito pelo artista nas redes sociais. No texto, ele afirmou que o seu “sossego foi interrompido” pelo tweet de Ícaro. Tiago alfinetou o ator global para pedir que ele não aceitasse mais “se misturar com produtores inferiores" a ele.

“Não vou tentar mudar sua opinião: você tem total direito de achar qualquer produto 'medíocre'. Assim como eu, por exemplo, posso dizer o que eu penso de você: você é um excelente ator. Contudo, sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!)”, disparou.

“Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos, é arrogância mesmo. Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu: nem audiência, faturamento, repercussão, relevância, etc. Só seu gosto pessoal está do seu lado nessa, mas ele deixa de ser pessoal quando você o escreve na rede social. Mesmo apagando depois. Eu também pretendo apagar esse post aqui. Respeita nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona. Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Que tal? Qual seu plano pra 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você. Vai firme e feliz ano novo”, finalizou.