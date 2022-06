'Pode atirar', dispara Tiago Leifert caso tivesse que votar entre Lula e Bolsonaro

Em uma entrevista ao jornalista Rica Perrone, o ex-apresentador do BBB Tiago Leifert fez uma declaração polêmica em relação às eleições presidenciais deste ano. Após Rica ter apresentado uma situação hipotética, em que Tiago estaria com uma arma apontada na cabeça, e teria que escolher entre os candidatos Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) e Tiago afirmou preferir levar um tiro:

"O Bolsonaro foi muito mal e o Lula não dá. Fez um bom governo em 2002, entendo a figura que ele é, a importância que ele tem, mas não consigo fazer o malabarismo mental de tudo o que aconteceu nos últimos anos. Não dá. Pode atirar. Eu acho que tem muita gente calada, não acho que as pesquisas estejam no caminho certo", disparou.

As eleições de 2022 ocorrem no dia 2 de outubro, e escolherá o presidente e o vice do Brasil, pelos próximos quatro anos (de 2023 a 2026). Em caso de segundo turno, o pleito volta a ocorrer, desta vez no dia 30 de outubro deste ano. Acompanhe a cobertura pelo portal OLiberal.com.